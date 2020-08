Bahia volta aos treinos de olho na final do Campeonato Baiano

Um dia depois de empatar por 0x0 com o Atlético de Alagoinhas, no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor.

Na tarde desta quinta-feira (6), os jogadores se reapresentaram e iniciaram os trabalhos para o jogo da volta contra o Carcará, marcado para sábado (8), às 16h30, novamente no estádio de Pituaçu.

Como de costume, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram um treino regenerativo. Já os que foram titulares na derrota para o Ceará, na terça-feira (4), pela final da Copa do Nordeste, se exercitaram na academia. O restante do elenco foi para o campo e o técnico Roger Machado fez um trabalho de posse de bola.

A boa notícia do dia ficou por conta do volante Ramon. Recuperado de lesão, ele está na fase de transição e pode ser liberado para as atividades com o restante do elenco nos próximos dias. Já o atacante Gilberto, que sofreu lesão no joelho, segue em tratamento na fisioterapia e não tem previsão de retorno.

O tricolor ainda fará mais um treino antes da final, e o técnico Roger Machado não descarta a possibilidade de usar a equipe titular na partida.

Para conquistar o tricampeonato baiano, o Bahia precisa vencer o Atlético de Alagoinhas, que também tem que ganhar para ficar com o título inédito para o clube. Em caso de empate, o campeão será conhecido nos pênaltis.