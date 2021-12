Bahia x Atlético-MG: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

O Campeonato Brasileiro se aproxima do fim e o Bahia ainda luta para se livrar de uma dramática queda para a Série B. Nesta quinta-feira (2), o tricolor recebe o líder Atlético-MG e precisa fazer de tudo para vencer, sair da zona rebaixamento e de quebra evitar o título antecipado do Galo, que em caso de vitória conquistará o Brasileirão com duas rodadas de antecedência. Confira as informações da partida.

Onde assistir?

A partida entre baianos e mineiros terá transmissão da TV Bahia, na TV aberta, e do Premiere, no pay per view. Depois, você confere todas as informações no Correio24horas.

Horário

O confronto será na Fonte Nova e a bola rola a partir das 18h.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Rodriguinho (Daniel) e Mugni; Rossi, Gilberto e Raí Nascimento. Técnico: Guto Ferreira.

Atlético-MG: Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Nacho Fernández e Matías Zaracho; Vargas (Sasha), Hulk e Keno. Técnico: Cuca.

Arbitragem

Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro (trio de São Paulo). Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site da Arena Fonte Nova e na bilheteria sul do estádio, próxima ao Dique do Tororó, a partir das 10h no dia do jogo. Para comprar o bilhete e ter acesso ao estádio, o torcedor precisa comprovar que tomou as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19. No caso de adolescentes de 12 a 17 anos, basta ter tomado uma dose. Criança até 11 anos entra de graça (e sem vacinação).