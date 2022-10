Bahia x Brusque: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em mais um compromisso pela Série B do Brasileirão, o Bahia encara o Brusque. A partida será neste sábado (8), na Fonte Nova. O Esquadrão vive uma pequena crise na reta final do Brasileirão e precisa quebrar a sequência de cinco jogos sem vencer no torneio para ficar mais perto de confirmar o retorno à primeira divisão. Contra o time catarinense, a principal novidade será o técnico Eduardo Barroca. Depois de estrear no empate por 1x1 com o Novorizontino, ele comandará o Esquadrão em casa pela primeira vez. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Bahia x Brusque terá transmissão ao vivo do Premiere e SporTV. A partida começa às 16h.

Prováveis escalações:



Bahia: Mateus Claus, Marcinho (André), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó. Técnico: Eduardo Barroca.

Brusque: Júnior Belliato, Pará, Éverton Alemão, Wallace Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Luiz Antônio e Diego Jardel; Pablo Baya, Mascote e Alex Sandro. Técnico: Gilson Kleina.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Andre Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier Correa (trio de Goiás).

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira