Bahia x Cuiabá: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em mais um desafio no Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo neste domingo (21). O tricolor recebe o Cuiabá, pela 33ª rodada, e precisa vencer para ter chance de sair da zona de rebaixamento. Confira as informações do duelo:

Onde assistir?

A partida entre Bahia e Cuiabá terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Depois da partida, você confere todas as informações em Correio24horas.

Horário

O confronto será na Fonte Nova. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Mugni; Raí Nascimento, Rodallega e Juninho Capixaba. Técnico: Guto Ferreira.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Rafael Gava; Felipe Marques, Max e Jenison. Técnico: Jorginho.

Arbitragem

Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines Back (trio de São Paulo)

Árbitro de Vídeo (VAR): Jose Claudio Rocha Filho (SP)