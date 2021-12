Bahia x Fluminense: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Faltando apenas dois jogos para o fim da Série A, o Bahia vive uma situação dramática. O Esquadrão está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 40 pontos, e precisa fazer de tudo para vencer o próximo adversário, o Fluminense, e tentar escapar da queda para a segunda divisão. Confira as informações da partida.

Onde assistir?

O jogo entre baianos e cariocas terá transmissão da TV Bahia, na TV aberta, e do Premiere, no pay per view. Depois, você confere todas as informações no Correio24horas.

Horário

O confronto será na Arena Fonte Nova e a bola rola a partir das 16h.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Rodriguinho e Edson; Rossi, Gilberto e Raí Nascimento. Técnico: Guto Ferreira.

Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Marlon; André, Wellington e Yago Felipe; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred. Técnico: Marcão.

Arbitragem

Luiz Flávio de Oliveira apita o jogo, auxiliado por Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo). Árbitro de Vídeo (VAR): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site da Arena Fonte Nova e na bilheteria sul do estádio, próxima ao Dique do Tororó, das 10h às 16h. Domingo, no dia do jogo, a bilheteria vai funcionar até as 17h15. Para comprar o bilhete e ter acesso ao estádio, o torcedor precisa comprovar que tomou as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19. No caso de adolescentes de 12 a 17 anos, basta ter tomado uma dose. Criança até 11 anos entra de graça (e sem vacinação).