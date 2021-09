Bahia x Fortaleza: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Bahia e Fortaleza se enfrentam neste sábado (4) pela 19ª rodada da Série A. Há oito jogos sem vencer, o tricolor baiano tenta encerrar a série negativa para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

A partida entre baianos e cearenses terá transmissão do TNT e Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio de Pituaçu, em Salvador. A bola rola a partir das 21h.

Prováveis escalações

Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Rossi, Rodallega e Rodriguinho. Técnico: Diego Dabove

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Jackson e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ederson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Arbitragem

Luiz Flávio de Oliveira apita o jogo, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli (trio de São Paulo). Já o árbitro de vídeo (VAR) será comandado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (São Paulo).