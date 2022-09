Bahia x Operário: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do acesso para a primeira divisão, o Bahia tem mais um desafio na Série B do Brasileirão. Neste sábado (24), o Esquadrão recebe o Operário-PR, na Fonte Nova, pela 31ª rodada. O duelo vale ao tricolor a vice-liderança da competição e um passo importante para confirmar a subida em caso de triunfo. Já o Operário luta contra o rebaixamento. O time paranaense é o vice-lanterna da competição. Confira as informações sobre a partida.

Transmissão:

Bahia x Operário-PR terá transmissão ao vivo do Premiere e SporTV. A partida começa às 18h15.

Prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende, Patrick, Mugni e Ricardo Goulart; Raí, Matheus Davó e Vitor Jacaré. Técnico: Enderson Moreira.

Operário: Vanderlei, Arnaldo, Dirceu, Gustavo Alcino e Fabiano; Rafael Chorão, Fernando Neto, Felipe Garcia, Reina e Rafael Oller; Paulo Sérgio. Técnico: Matheus Costa.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Marcelo de Lima Henrique (CE), auxiliado por Renan Aguiar da Costa (CE) e Vanessa Santos Azevedo (SE).

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)