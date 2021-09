Bahia x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

O Bahia recebe o Red Bull Bragantino neste sábado (18), na Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno do tricolor à Fonte. A última vez que o time atuou no estádio foi em 25 de fevereiro, na vitória por 2x0 sobre o Santos, pela Série A do ano passado. O Esquadrão está na 15ª colocação, com 22 pontos, e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Confira as informações da partida do tricolor:

Onde assistir?

O jogo entre Bahia e o Red Bull Bragantino terá transmissão do Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será na Fonte Nova. A bola rola a partir das 21h.

Prováveis escalações



Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Gustavo Henrique (Lucas Fonseca), Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo e Lucas Mugni; Oscar Ruiz, Rodallega, Gilberto e Isnaldo. Técnico: Diego Dabove.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Edimar; Emiliano Martínez, Eric Ramires e Vitinho; Helinho, Cuello e Gabriel Novaes. Técnico: Maurício Barbieri.



Arbitragem

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (trio de Goiás)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)