Bahia x Vasco: onde assistir, escalações, ingressos e arbitragem

De um lado o vice-líder Bahia. Do outro o vasco, quarto colocado. O confronto direto entre dois times do G4 encerra a 26ª rodada da Série B no domingo (28), em Salvador. Confira a seguir as principais informações da partida.

Transmissão

Bahia x Vasco terá transmissão da TV Globo, Sportv e Premiere. A partida começa às 16h, na Fonte Nova.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick (Mugni), Rezende, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó. Técnico: Enderson Moreira

Vasco: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Figueiredo, Raniel e Alex Teixeira. Técnico: Emílio Faro.

Ingressos

Os bilhetes estão esgotados tanto para tricolores quanto para cruzmaltinos.

Arbitragem

Raphael Claus apita o jogo, tendo como assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro (trio do São Paulo).

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Ribeiro (SP).