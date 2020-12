Baía de Todos-os-Santos ganha novas marinas

A Bahia está se preparando para ser um dos principais destinos internacionais do Turismo Náutico. Obras de construção e requalificação estão em andamento em quatro marinas da Baía de Todos-os-Santos (BTS), maior baía de águas abrigadas do Brasil e uma das maiores do mundo. O investimento é de aproximadamente R$ 63,7 milhões, com recursos do Prodetur. Em Salinas da Margarida, no recôncavo sul, um antigo píer está dando lugar a uma grande e nova marina. Na Ilha de Itaparica, duas marinas estão sendo reformadas, uma delas em Cacha-Prego. Já em Salvador, a Marina da Penha, que estava abandonada, está sendo ampliada e completamente reconstruída. Nesta terça-feira (1º), o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, fez uma visita técnica às obras na capital baiana.



Segundo Fausto, a Baía de Todos-os-Santos é um grande patrimônio, com águas mornas e navegáveis o ano inteiro, mas que ainda carece de muita estrutura náutica. “Estamos aqui na Marina da Penha, na Ribeira, que é uma das quatro marinas que estamos fazendo, junto com Itaparica, Salinas da Margarida e Cacha-Prego, além de diversos atracadouros. Isso vai dar uma nova dinâmica no turismo náutico do nosso estado, que é um vetor importante para o desenvolvimento da economia de todos os 18 municípios que servem à BTS. Isso vai impulsionar ainda mais o turismo e fazer isso de forma perene, durante o ano inteiro, não somente no verão”, disse.



O secretário afirmou ainda que estão sendo feitos diversos treinamentos e ações de conscientização com a população, incentivando para que eles se sintam pertencentes a esse projeto, desde pequenos artesanatos, até reparo de embarcações, de como montar uma pousada, um restaurante. "Enfim, um impacto socioeconômico muito importante que com certeza vai dar uma nova guinada no turismo e na economia de todos esses municípios que fazem parte da nossa querida Baía de Todos-os-Santos", avaliou.

O investimento nas quatro marinas é de aproximadamente R$ 63,7 milhões (Foto: Elói Corrêa/GOVBA)





O Museu Wanderley de Pinho e a revitalização do MAM são mais duas obras também do Governo do Estado. "Essas obras todas têm interligações não só para o turismo. A população também poderá ser transportada em barcos novos, seguros, modernos. Vamos ter uma nova dinâmica de transporte na BTS, como já foi no século passado, das pessoas chegarem em Salvador pelo mar de forma segura e muito mais agradável, vendo o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo, a Igreja do Bonfim, o Farol da Barra, esses patrimônios do nosso estado", ressaltou Fausto Franco.



O engenheiro Eduardo Gama, responsável pela obra da Marina da Penha, falou sobre a nova estrutura do equipamento. “São duas frentes distintas de trabalho. Nós temos as obras da parte terrestre, que, basicamente, nós temos aqui o prédio 1, que é a sede administrativa. E tem mais dois galpões metálicos que serão a guarda dos barcos. São 96 vagas secas de barcos. Isso compõe a parte terrestre. Na parte náutica, nós temos um píer flutuante que vai abrigar 48 barcos de 15 a 30 pés. Essa é a estrutura básica aqui da marina”, revelou.



As marinas contempladas nas obras estão em Salvador, Itaparica, Salinas da Margarida e Cacha-Prego (Foto: Elói Corrêa/GOVBA)



Salinas da Margarida

Salinas da Margarida nunca teve uma marina. Agora, a orla com águas calmas vai ganhar uma marina com 59 vagas secas, 60 vagas molhadas e posto de combustível, 12 lojas e área de intervenção total de 24 mil metros quadrados. As instalações incluem área de estar, café, lanchonete, banheiros, vestiários, administração, copa, quiosques com restaurantes e um módulo de serviços e estaleiro de manutenção. Outra edificação concentrará loja de conveniência e comércios e serviços voltados à demanda náutica e turística.



O comerciante Roberto Pinheiro está há 12 anos como permissionário de um bar ao lado da marina que está sendo construída. “Antes era muito pouco movimento, só mais final de semana. E com essa nova obra que a gente está vendo aí, eu acho que vai melhorar bastante. Turismo, barcos, tudo isso vai atrair outros clientes com um perfil diferenciado. E assim a gente espera, estamos vendo um crescimento muito bom em relação a essa obra para o município”, falou.



A enfermeira Jeane de Oliveira Barros, 52 anos, foi com um grupo de 20 pessoas passar alguns dias em Salinas da Margarida. “É uma ilha muito linda, inclusive está muito bem tratada e a gente vai voltar com certeza. Eu acho que a marina vai ser ótima, vai ser mais fácil chegar aqui. Eu não tenho barco, mas de repente vai ser uma nova opção para a gente. Com certeza vai ser melhor. Eu acho que vai ser excelente, inclusive para a cidade, para aumentar esse fluxo de turista aqui na cidade. Acho que vai ser muito bom”.



Itaparica

Com investimento em torno de R$ 11 milhões, o projeto da marina do município de Itaparica contempla 36 vagas secas, 126 vagas molhadas e um posto de combustível, além de lojas e espaço para venda de alimentos e bebidas. O módulo é de marina flutuante. A área de intervenção total possui 4.744,03 metros quadrados. A marina costuma sediar muitas competições de vela e remo, além de passeios para Ilha dos Frades e Cacha-Prego.



A estagiária de Engenharia, Danny Maira Cardoso, trabalha na obra da marina. Outro benefício da intervenção é a oportunidade de trabalho. “Essa modificação, esse aumento, vai fomentar muito o turismo de Itaparica. E eu, como moradora e como estagiária de engenharia civil aqui, isso vai impactar muito a minha vida porque eu posso dar a minha contribuição para a minha cidade de origem e também é a minha primeira obra de grande porte, eu sempre trabalhei em escritório. Então, aqui eu consigo ver a melhoria e saber como essa implantação vai impactar a vida de todos os itaparicanos", disse.



O pescador conhecido na região como José da Marina também elogiou o equipamento. “Antes já era bom e, com essa reforma, vai ter mais pessoas que vão vir para cá, que estão querendo vir", comemorou.