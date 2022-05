Baía de Todos-os-Santos será tema da Escola de Samba Unidos da Tijuca

Mais um monumento baiano vai ser destaque na festa carioca (Foto: Divulgação)





Uma comissão da Escola de Samba Unidos da Tijuca, do Rio de Janeiro, vem a Salvador para conversar com Moysés Cafezeiro e membros do movimento em pró da Baía de Todos-os-Santos para um motivo especial. No Carnaval de 2023, a escola terá como tema: Baía de Todos-os-Santos – Capital da Amazônia Azul. Maior baía brasileira e segunda do mundo, além de fazer parte do clube das baías mais belas do planeta, a nossa inclui 18 municípios e 36 ilhas que serão retratadas através das diversas alas. Os cariocas e os brasileiros em geral irão conhecer as belezas e as riquezas desse nosso patrimônio que inclui os saveiros, a cerâmica dos oleiros de Nazaré das Farinhas, além da beleza do Forte de São Marcelo, do Mercado Modelo e Farol da Barra, entre tantos monumentos. Na questão do meio ambiente, a Ilha dos Frades também será destaque pelas suas duas bandeiras azuis: Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe e a praia da Viração.





Yacoce Simões, Armandinho Macedo, Marco Lobo e Douglas (Foto montagem de Eduardo Bastos da Equipe do Correio)





Música e Futebol unem Salvador e Santos em São Paulo

O Instituto Arte no Dique, criado em 28 de novembro de 2012 e presidido pelo baiano José Virgílio Leal de Figueiredo, será homenageado pela Secretaria Municipal de Cultura de Santos em 2 de junho no Teatro Municipal Braz Cubas. Na ocasião, às 20h, haverá show do Coletivo Querô, formado por alunos das oficinas de percussão do instituto, e show de Armandinho Macedo, com participações especiais de Yacoci Simões (teclado) e Marco Lobo (percussão). Também será inaugurada uma quadra de futsal que levará o nome do ex-jogador Douglas Franklin, considerado por muitos o maior ídolo do Esporte Clube Bahia e que iniciou sua carreira no Santos Futebol Clube. Além disso, um troféu com a cores da Bahia, batizado de Moraes Moreira Eterno, será entregue a parceiros e pessoas fundamentais nesses vinte anos de Arte no Dique.





João Jorge Rodrigues, presidente do Olodum (Foto: Divulgação)





Olodum participa da Digital Music Experience

bloco Olodum estará presente na DMX Brasil 2022 – Digital Music Experience, que acontecerá on-line nos dias 22 e 23 de junho. João Jorge, presidente do afro do Pelô, vai conversar com Marco Mazzola, produtor musical e idealizador da DMX Brasil, sobre a trajetória, o reconhecimento internacional e a importância da educação musical como forma de preservar as heranças culturais.





Mazzola, que esse ano completa 50 anos de carreira, tem fortes laços com a música baiana. Foi ele quem produziu o álbum The Rhythm of the Saints, de Paul Simon, em 1990, com a participação do Olodum. A Transmissão será e gratuita, diretamente do canal oficial no YouTube e pelo site www.dmx.art.br.





Lucy Alves lança Perigosíssima

A cantora, musicista e atriz paraibana Lucy Alves lança amanhã o seu mais novo álbum de estúdio, Perigosíssima. O trabalho chega com oito faixas inéditas, sendo duas parcerias: com a cantora, compositora e instrumentista Michele Andrade e com Eric Land. Lucy se apresenta no dia 4 de setembro no Rock in Rio e será a protagonista da nova série original da Netflix, Só se For Por Amor.





TUM-TUM-TUM*

1 . O espetáculo Quarentena, apresentado pelo humorista Renato Piaba, retorna ao Villa Armazém, em Vilas do Atlântico, casa dirigida por Tufi Jr., hoje, às 21h. Piaba fala sobre términos e começos de relacionamentos, experiências pessoais e as resenhas envolvendo as lives que fizeram sucesso no período crítico da pandemia. O ingresso custa a partir de R$ 35.

2. Depois de viralizar nas plataformas digitais, a música Maresia, lançada pela cantoraRachel Reis no EP Encosta, ganha clipe. Dirigido por Maria Mango, da Marias Produtora, e Bruno Zambézia, o trabalho será lançado hoje, no canal da artista no YouTube, e marca o fechamento dos lançamentos de Encosta. A canção foi produzida por Cuper e Zamba e tem participação de Fredinho, o Louco.

3. Geovanna Costa (@geovannacosta1) se apresenta no Sarau Comida Di Buteco, no Abará da Vovó, hoje, das 19h às 21h, em homenagem à ação beneficente para o dia das mães. Ela mostrará canções autorais e releituras em campanha que arrecadará 20% do total das vendas para compra de fraldas geriátricas para vovós carentes. E o melhor de tudo é que a entrada é gratuita.