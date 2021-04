Baiana Anamara e ex-BBBs de destaque; Colunista divulga elenco do 'No Limite'

O novo No Limite, reality da Globo, tem estreia prevista para dia 11 de maio. A nova versão do programa vai reunir ex-BBBs. O programa será semanal e vai ao ar às terças e domingos. Inicialmente estão previstos 11 episódios. Dez serão gravados durante uma viagem a uma praia deserta.

O último episódio será ao vivo, no dia 20 de julho. Os participantes terão que se eliminar, sem interferência do público, que só deve votar na final. A apresentação será de André Marques.

Nesta quinta (22), o colunista do BuzzFedd, Fefito, anunciou os primeiros nomes de ex-BBBs que estarão no jogo. Um deles é a baiana Anamara Barreira, a Maroca, ex-policial militar, que participou do BBB 10. Outra baiana, Carol Peixinho recusou o convite.

Além de Anamara, Alan Passos, que formou casal com Grazi Massafera no BBB 5, Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, Guilherme Napolitano (BBB20), Marcelo Zulo (BBB4), Tatiele Polyana (BBB14), Antonella Avallaneda (BBB4), Arcrebiano Araújo (BBB21), Hadson Nery (BBB20), Solange Vega (BBB4), Paula Amorim e Kaysar Dadour (BBB18). No total, 16 ex-BBBs estarão no game.