Baiana de 15 anos é aposta de agência internacional de moda

Uma florzinha em forma de menina voltava para casa após um dia de aula na ilha de Salinas da Margarida. 12 anos, mochila nas costas, carinha emburrada e cocó no cabelo. Do outro lado da rua, um renomado scouter de moda estava parado na porta de um bar, viu a garota e cravou: vai ser uma top model.

Aproximou-se, usou de seu carisma para quebrar o gelo com a garota, tímida, e seguiu com ela até em casa. Lá, convenceu a família da garota a acreditar em sua aposta e desde então faz toda a preparação para provar que estava certo. O scouter, ou olheiro, é Vivaldo Marques - que já descobriu nomes como Josana Santos e Alesi Falcão na mesma ilha. A garota, hoje com 15 anos, é Vivian. Sua maior aposta e que será lançada na maior semana de moda do Brasil, o São Paulo Fashion Week, em novembro. Aposta e sonho andando juntos para tornar real uma nova estrela.

A cada 6 meses, Vivaldo vai até Salinas para visitar a joia e garante que sempre encontra uma garota diferente e mais encantadora: "a cada retorno, encontro uma nova menina, ela já sabe como posar, como virar o braço, como virar o queixo, sempre um novo aprendizado. Ela é uma aposta fenomenal. Enquanto eu não fazê-la virar uma estrela, não quero outra da ilha", afirma o scouter.

São vários os motivos para a garota ser enxergada como uma prodígio. Vivaldo descreve que o rosto dela é o novo chique, belo por si só. "É a cara do momento. Não precisa de cabelo, sabe? Com cabelo preso, trançado, solto, a cara vende. O olho é rasgado, a boca carnuda, o nariz um pouco eurocêntrico mas uma cor nordestina. Ela tem uma miscigenação que é muito bafo e eu amo. O olho dela rasgado e a cara de nojo me chamam atenção. Ela é nojenta, tem cara de emburrada, nunca sonhou em ser modelo", descreve Vivaldo.

Esse 'mood' é bem visível falando com Vivian. Ela ainda é muito tímida, bem arredia e de pouca fala com quem não conhece. Em entrevista ao CORREIO, falou que gosta de bregafunk, gravar TikTok e que está determinada a ser uma grande modelo. Seu sonho é desfilar em São Paulo, algo que já está garantido de se realizar em novembro.

Mais velha de 5 irmãos (3 sanguíneos e uma do peito já que considera Analice, filha da tia Laís, sua irmã), ela toma conta de todo mundo e garante que coloca ordem na casa. Felipe, 4, é o mais traquina e quem dá mais trabalho. "Ele é muito teimoso, quando não me obedece eu bato", conta aos risos.

Já Carla Vitória, 9, é o xodó. Vive grudada na irmã. Os olhos rasgados da primogênita ajudam a guiar Carla no dia-a-dia já que, assim como o pequeno Vitor, ela tem deficiência visual.

Vivian com o caçula Vitor, 4, no colo e a xodó Carla Vitória, de 9 anos (Foto: Acervo Pessoal)

Mesmo sem ter sido lançada, Vivian já tem portas abertas para ser uma modelo internacional. Em São Paulo, para onde nunca foi, é modelo da Mega Model Brasil, a mesma de seus conterrâneos Alesi e Josana - ambos revelados no Afro Fashion Day, projeto de moda do CORREIO que valoriza modelos negros da Bahia. Além da agência nacional, Vivian também já é agenciada pela Elite NY, agência estadunidense que cuida da carreira da também baiana Samile Bermannelli, a segunda aqui da terra a desfilar na Victoria's Secret.

Nos últimos três dias, estava fazendo fotos para uma campanha da Hering junto ao conterrâneo Alesi Falcão, nome revelado no último Afro Fashion Day. Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas.

Na última temporada, o evento passou por modificações no formato: em vez do do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas. Vivian pode ser mais uma estrela que passa pelo Afro Fashion Day, tudo vai depender de encontrar uma brechinha entre os trabalhos do seu lançamento no SPFW e o AFD, já que ambos acontecem em novembro.