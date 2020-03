Baiana Gabriela Pugliesi testa positivo para coronavírus

A influencer baiana Gabriela Pugliesi confirmou nesta quinta-feira (12) que foi diagnosticada com o coronavírus. A famosa, que mora em São Paulo, foi ao hospital Albert Einstein para realização de exames três dias após a irmã se casar em um resorte em Itacaré, na Bahia, onde alguns convidados tiveram casos confirmados da doença. Gabriela está com tosse e febre. Os exames foram feitos ainda ontem, e o resultado saiu nesta quinta-feira (12).

"Gente, eu estava dormindo, dando uma descansada, porque eu estou realmente gripada, como vocês sabem. Eu estava esperando ansiosamente o resultado dos exames que eu fiz e deu positivo para coronavírus. Nem passava pela minha cabeça, eu realmente tava crente que era de bebida, de festa e tal, e realmente algumas pessoas do casamento, não tantas quanto divulgaram, deram positivo também", contou nos Stories do seu perfil.

"Eu nem tenho mais o que falar. Na verdade, tenho que me cuidar, ficar aqui isolada, descansando. Não vou atender ninguém da imprensa, porque quero descansar, me cuidar e ficar bem", disse. "Não tenho o que fazer, eu só espero que eu não piore. Não vou, com fé em Deus. É isso", disse.

A irmã da influencer, Marcela Minelli, casou-se com Marcelo Bezerra no último sábado (7), no resort de luxo Txai, na cidade baiana. Segundo informações de convidados, cerca de 500 pessoas estavam na festa.

"Um monte de gente me ligando aqui. Eu nem falei nada ainda porque nem eu sei o que eu tenho. Acho que uma gripe mesmo. Não estou mais com febre, mas o resultado de coronavírus só sai amanhã. Assim que souber eu vou falar. Minha saúde é de ferro", disse Gabriela.

Ela falou que fez o teste de coronavírus e está em casa em repouso. O de H1N1, segundo ela, deu negativo.

"Tive uma febre essa noite, daí eu acordei mal e fui para o hospital. Assim que eu cheguei no hospital eu coloquei a máscara, fiz os exames de todos os vírus possíveis, para ver se tenho alguma coisa ou só uma gripe, porque baixou a imunidade teve festa de casamento, a gente bebeu pra caramba, dormi pouco, na sexta feira a gente ficou dançando a noite toda debaixo de chuva", disse a influencer.

Casamento

Os mais de 500 convidados da festa estão preocupados com o risco de transmissão da doença. De acordo com o Estadão Conteúdo, há pelo menos dois casos confirmados da doença e a suspeita de, no mínimo, dez infectados.

Em nota, o Grupo Txai Resorts, onde ocorreu o casamento, afirmou que um de seus hóspedes, convidado do evento, foi diagnosticado nesta quarta (11) com coronavírus. "Trata-se de um paulistano, de 26 anos, que esteve em viagem a Aspen (Colorado – EUA) no feriado do Carnaval e que se hospedou no Txai entre os dias 6 e 8 de março", diz nota do grupo.

Alguns dos presentes na cerimônia já foram nesta quarta (11) realizar exames em hospitais para o diagnóstico do vírus, chamado covid-19. Entre eles, a blogueira fitness Gabriela Pugliesi, irmã de Marcella. Ela postou em seu Instagram uma foto de um termômetro marcando 38,8ºC e uma filmagem falando que foi fazer exames para diagnosticar gripes e coronavírus. Mais tarde, Gabriela apagou este último trecho.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O marido de Gabriela, Erasmo Viana, publicou vídeo em uma rede social informando que na cerimônia "tivemos duas pessoas confirmadas".

"Não se fala em outra coisa. Esse negócio do coronavírus é full time. No casamento da Mazinha nesse final de semana tivemos duas pessoas confirmadas. Isso dá uma assustadinha", diz ele.

"Assustado entre aspas. Ninguém gosta de ficar doente, mas a gente sabe que isso não é uma coisa tão grave assim para pessoas que não são idosas. Mas é isso, né? Vamos nos proteger e seguir as recomendações", completa o baiano.

O hotel afirma que nenhum dos colaboradores do local apresenta qualquer sintoma, "mas nosso posto interno de enfermagem está capacitado para detectar e tomar as medidas necessárias, na hipótese de casos suspeitos".

O Estadão conversou com um dos presentes à festa. Sob a condição de anonimato, a fonte relatou nos últimos dias que teve febre e dores pelo corpo. Depois disso, ela procurou um hospital e, para confirmar a doença, passou por três diferentes exames nessa terça-feira, 10, para a coleta de secreção nasal. Pela grande demanda de casos, o resultado só sairá dentro de três dias e será enviado por e-mail.

"Sinto como se fosse uma gripe normal, com febre de 38ºC e dores pelo corpo. Estou repousando em casa mesmo, mas com muita tranquilidade", disse um dos convidados. O casamento reuniu cerca de 500 pessoas. Fora a celebração, no sábado, os presentes à festa se reuniram também na noite de sexta-feira, 6. Boa parte dos presentes voltou para São Paulo em um mesmo voo, que saiu de Ilhéus no domingo.

O convidado que conversou com a reportagem disse saber de pelo menos quatro casos confirmados da doença. Entre os presentes na festa de casamento, há relatos até de 14 infectados. A suspeita é que a origem da nova contaminação na Bahia é de um convidado que anteriormente havia viajado para Aspen, nos Estados Unidos.

O convidado contou ao Estado que recebeu orientações médicas para não sair de casa. "Vou trabalhar de casa e evitar contato com as outras pessoas. Vou até dormir em um quarto separado. Estou usando máscara e álcool em gel. Se mais alguém que mora comigo tiver sintomas, vai ter de procurar ajuda médica", afirmou.

A orientação médica passada ao convidado do casamento foi que, em caso de contaminação por coronavírus, é preciso permanecer em casa por 14 dias. A internação só será necessária caso a pessoa apresente complicações, como falta de ar. A fonte consultada pelo Estado disse que não possui outros fatores de risco, como hipertensão e diabete, e tem menos de 60 anos. O Estado não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da noiva.

A Organização Muncial da Saúde (OMS) deicidiu nesta quarta declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo, com a sua disseminação por mais de cem países. No Brasil, 52 casos já foram confirmados.