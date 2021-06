Baiana Sthe Matos é anunciada como nova porta-voz do SPFW

A influencer baiana Sthefane Matos foi anunciada na noite do domingo (27) como nova colaboradora e porta-voz do SPFW, desfile de moda mais importante do país. “O ano passado nos trouxe muitas reflexões, é momento de regenerar, de recomeçar. De trazer novos protagonismos. Sthe é um exemplo de transformação, de mudança, de regeneração. E traz a beleza brasileira de verdade”, avalia Paulo Borges.

Sthe, que é de Salvador, tem atualmente mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e 3 milhões de inscritos no canal de Youtube. Ela acredita que conseguiu crescer no universo de criadores de conteúdo por mostrar sua vida de maneira direta e aberta. “Eu não crio uma personagem. Eu compartilho mesmo minha vida, minha rotina, mostrando quem eu sou, sem forçar”, disse para a Vogue Brasil.

Ela fez um ensaio caracterizada como Maria Bonita para o anúncio. Para Paulo, ela é diferente de outras influencers por ter a "naturalidade" da mulher brasileira. "Ela poderia ser uma musa do Di Cavalcanti, uma personagem do Jorge Amado. Uma Maria Bonita, uma Tarsila, uma dessas mulheres brasileiras muito fortes”, diz.

“A mensagem que eu quero passar é de representatividade de uma mulher negra e pobre, que a mulher consegue sim ocupar esse lugar de poder na sociedade", diz ela, que nasceu no bairro de São Caetano.