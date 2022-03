Baianas lançam o primeiro marketplace de jardinagem do Brasil

Devido ao isolamento social causado pela pandemia, o cultivo de plantas em casa aumentou. A prática foi uma alternativa encontrada por muitas pessoas para permanecer perto da natureza sem precisar sair de casa e ainda praticar uma atividade que pode, inclusive, ser considerada terapêutica.

Foi nesse contexto, com o objetivo de atender esse público - que deve continuar crescendo nos próximos anos e com a vida voltando ao normal -, que nasceu a startup Plantemais.com, primeiro marketplace de jardinagem do Brasil, resultado da união entre tecnologia, inovação, sustentabilidade, saúde e bem estar.

Cofundadora da loja online, Grece Otero afirma que elas buscam estimular um sentimento de responsabilidade ambiental nos consumidores, mostrando os benefícios do cultivo doméstico e assim proporcionar um equilíbrio entre uma vida cotidiana corrida e a energia da conexão com a natureza.

"Sobre essa última, tem um detalhe importante: disponibilizamos várias playlists no Spotify, com seleções especiais para cada momento de interação com as plantas, o que proporciona maior relaxamento e conectividade”, explica Grece Otero.

Leia também: Subúrbio solar: empresa fatura R$ 4 milhões com geração de energia limpa na periferia

Para o doguinho: loja lança cesta natalina personalizada para pets em Salvador

Bolo da Luz aposta na criação de submarcas e alcança um crescimento de 20% em um ano

No shopping virtual é possível encontrar os mais variados produtos de jardinagem além das plantas, como pedras, ferramentas, insumos, vasos e itens de decoração que podem ser entregues na cidade de Salvador e Região Metropolitana.

Além disso, é possível encontrar conteúdos que ajudam tanto as pessoas que estão começando a cultivar plantas em casa quanto as mais experientes. Técnicas básicas de plantio, dicas e cuidados na hora de regar e tipos de solo são alguns dos materiais gratuitos disponíveis em texto e vídeo.

Diretora de marketing da startup, Taís Mota afirma que a plataforma foi pensada para ser o mais completa possível, ou, nas palavras dela "pensada para "abraçar o público".

"A ideia é que os consumidores não percam tempo procurando em vários sites, mas encontrem sempre o que querem conosco. Além disso, desenvolvemos um sistema de logística local, que conecta clientes e fornecedores que estão mais próximos", pontua.

Dessa maneira elas reduzem o custo, tempo e consumo de combustíveis fósseis, o que minimiza o impacto ambiental negativo, e garante mais qualidade na entrega dos produtos.