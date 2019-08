Baiano é o primeiro da lista tríplice para Procurador-Geral do Trabalho

O procurador do Ministério Público do Trabalho, Alberto Balazeiro, foi o mais votado na eleição para Procurador-Geral do Trabalho, que aconteceu nesta terça-feira (6). Balazeiro obteve 563 votos, o que representa 60,73% do total de votos de todo o Brasil.

Assim, o baiano encabeça a lista tríplice para o cargo. Os outros dois nomes são Carlos Eduardo Azevedo, que ficou em segundo com 210 votos (22,65%), e o terceiro, Ricardo José Macedo de Brito Pereira, com 152 votos (16,40%). A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, é quem vai escolher entre os três nomes.

Baiano de Salvador, Alberto Balazeiro foi por duas vezes Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Bahia. Atualmente é Diretor-Adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União, em Brasília.