Baiano Elielton Araújo faz colares personalizados

Qual seu mood?

Vamos dar aquela pitada divertida no visu apostando em um colar irreverente, que pode ser feito de acordo com o seu mood do dia? A ideia é colocar a palavra mais original que te represente no pescoço e fazer seu mix. Rolou sentimento? Então dá uma espiadinha nas criações do artista Elielton Araújo , que produz sob encomenda, atendendo qualquer desejo do cliente pelo instagram (@elieltonarauj). Em tempo, o baiano começou produzindo bodychains, que são acessórios versáteis e ressignificam completamente o visu. Foi assim que começou a se destacar na cena da moda soteropolitana. Entre muitos trabalhos que tem feito, assinou stylist para o coletivo formado por jovens negros LGBT, Afrobapho (@afrobaphooficial).

Rocker

Que tal fazer diferente e apostar em um acessório bafônico e assim reiventar sua calça com um truque básico? Se curtiu, aposta nas correntes à venda na Youcom (youcom.com.br) que custam R$39,9. Seu jeans com pitada rocker em um passe de mágica.

Curingão

Um short em animal print tem passe livre no guarda-roupa de qualquer fashionista, pelo simples fato de ser muito fácil de combinar com qualquer outra estampa. O vixe amou o modelito da Animale que você encontra no e-commerce da Shop2gether (shop2gether.com.br) por R$ 168,9. Se o intuito for fazer um conjuntinho, também está valendo.

Achadinho

Um cinto esportivo é um acessório ideal para deixar o look com informação de moda sem precisar de muito. Dica de stylist: use a peça com jeans e camiseta e deixe a ponta bem longa e de preferência, aposte em um modelito com cor, como esse da Ali Express (pt.aliexpress.com) que você leva para casa por R$ 37,13.

Print + cor

Hora de dar aquele tapa no visu, sem precisar de muito.Boa solução? Vá de camiseta estampada. Essa aposta da Zara (zara.com/br), além de trazer cores vibrantes, tem aquele precinho amigo do bolso. Custa: R$ 49.

No clima

Uma botinha estilosa pode ser a solução fashion para criar uma produção cheia de bossa que dialogue bem com o mood Inverno. Aproveitando que o friozinho chegou por aqui, vale botar um modelito cool para jogo, como esse da Netshoes (netshoes.com.br) com solado tratorado que custa R$ 89,9.

Nota 10

Em um tempo que elogio é algo raro,uma amiga que andava meio deprimida levantou logo o astral quando a outra disse que ela estava linda.

Nota 0

Um morador de um prédio na Barra se assustou com a festa que o vizinho do andar de baixo andou fazendo. Som nas alturas até as 3 da manhã em plena semana. De última!