Baiano Elísio Lopes Jr. vai escrever nova novela do horário das 18h da Rede Globo

(Foto: Amanda Jordão/Divulgação)

Elísio Lopes Jr. renovou contrato com a Globo e vai voltar a morar em Salvador

Após um longo período vivendo no Rio, o roteirista, dramaturgo e diretor artístico, Elísio Lopes Jr, está voltando para Salvador em dezembro. A decisão de voltar a viver na capital baiana foi em função da saudade que ele e a família sentiam. “Quero criar minhas filhas na Bahia”, diz. Antes de partir de volta pra casa, o artista renovou seu contrato com a Rede Globo e já começou a trabalhar num novo projeto da emissora. Lopes Jr. será coautor da novela Amor Perfeito, de Duca Rachid e Júlio Fischer, que sucederá Mar do Sertão, atração das 18h que tem estreia prevista para o primeiro trimestre de 2023. Dentre os muitos projetos para este ano, está a série Canto ao Tempo, em que assina o roteiro do musical que reunirá Ivete, Claudia Leite, Daniela Mercury, Majur e Larissa Luz. Esta produção será exibida pelos canais Bis e Multishow, ambos do grupo Globo.

(Divulgação)

Geraldo Azevedo e Chico Cesar

Lado a lado

Dois grandes nomes da música popular brasileira, Geraldo Azevedo e Chico César elegeram a capital baiana para gravação do DVD que marca o reencontro dos dois no palco numa turnê que vem lotando os espaços por onde têm se apresentado com o espetáculo Violivoz. A gravação do audiovisual está marcada para o dia 3 de dezembro (sábado) às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro e os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do TCA ou via internet pelo site da SYMPLA.

(Divulgação)

A DJ norte-coreana Peggy Gou

Balada

A Hourglass confirmou o line up da festa do Camarote Salvador que acontece entre os dias 12 e 15 de novembro, em Trancoso, no sul da Bahia. Peggy Gou, Jack-E e Silva são alguns dos nomes que comandarão a balada promovida pela Premium Entretenimento, que já passou pela capital paulista. A sul-coreana Peggy Gou é hoje um dos maiores nomes da cena mundial de música eletrônica e virou ícone de moda, lançando a própria marca de roupas, depois de já ter estampado uma campanha da badalada marca mundial Louis Vuitton.

(Divulgação)

João Marcelo Passos assumiu a gerência geral do Fasano Salvador

Casa nova

Nascido em Brasília, João Marcelo Passos assumiu ontem (19), a gerência geral do Fasano Salvador. O novo gestor do hotel da rede foi apresentado aos baianos na tarde de ontem durante um coquetel que reuniu imprensa, agências de turismo e operadores de viagem. Passos chegou à capital baiana na última sexta-feira e já circulou pela cidade para se familiarizar. Cheio de expectativas positivas sobre o novo desafio, o executivo, que há 15 anos está no grupo Fasano, declarou que está animado com o novo posto. "Estou muito feliz e animado! Acredito que estes meus 15 anos no grupo me darão muita bagagem e experiência para agregar ao Fasano Salvador".

Chefs em cena

O 705 Restaurante e Bar, em Pituaçu, vai celebrar seu primeiro aniversário com a 1ª edição do projeto 705 Convida, no dia 28 de setembro, quarta-feira, às 19h. Para a estreia, o chef residente Jadson Nunes vai preparar um jantar especial com a participação dos colegas Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Grupo Origem), Cadu Moura (Rolling Kitchen Brasil – GNT) e Ricardo Brito (Zelo Bar & Cozinha). O evento de enogastronomia terá como parceiro a Enoteca Decanter, que entrará com os rótulos que serão harmonizados com o menu degustação.

Reconhecimento

A rede de delicatessen Almacen Pepe, comandada por André e Pepe Faro, foi eleita como a marca destaque na categoria Empresarial na edição 2022 do Troféu Lojista, promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Salvador. A rede, que possui três unidades na capital baiana, foi indicada para a premiação pela diretoria da CDL e escolhida através de votação pública on-line. O prêmio será entregue no evento do Troféu Lojista no dia 7 de outubro.

(Divulgação)

Fotógrafa malinense Fatoumata Diabaté

Estúdio na rua

A fotógrafa malinense Fatoumata Diabaté vem a Salvador com seu projeto Le Studio Photo de la Rue, no qual monta seu estúdio de rua em um espaço público e convida transeuntes para serem retratados em fundos decorativos e com uma atmosfera retrô. O evento, que acontece no dia 1º de outubro, às 8h, na Praça Castro Alves, é parte do projeto de intercâmbio da artista africana, idealizado pela antropóloga Goli Guerreiro, que tem ainda a apresentação da Coleção Mali-Bahia com uma seleção das fotografias tiradas por Fatoumata Diabaté , no dia 4 de outubro, às 15h, na Casa do Benin.



(Divulgação)

Elenco do espetáculo O Princípio de Arquimedes

Vida longa

A companhia de teatro baiana ATeliê VoadOR está celebrando 20 anos de trabalho com a estreia, no dia 6 de outubro, do espetáculo O Princípio de Arquimedes, primeiro texto do dramaturgo catalão Josep Maria Miró, na Sala de Coro do Teatro Castro Alves. A peça, que é encenada pelo diretor artístico do grupo Djalma Thürler, se desenvolve a partir de uma acusação de assédio em um clube de natação infantil, fato que ganha diferentes proporções e desdobramentos morais e sociais envolvendo os professores Heitor, interpretado Duda Woyoda, e Rubens, personagem de Rodrigo Lelis, que faz seu primeiro espetáculo após viver Caetano Veloso no filme Meu Nome É Gal.

Cosme, Damião e o Balé

Vavá Botelho está preparando o tradicional Caruru do Balé Folclórico da Bahia que este ano este ano está completando três décadas e que não deixou de ser oferecido nem durante a pandemia. A festa para Cosme & Damião tem acesso livre e será realizada hoje (20), a partir do meio-dia, no Teatro Miguel Santana, onde o grupo se apresenta às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h.