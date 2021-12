Baiano, Gilberto Gil é eleito 'Carioca do Ano' e deixa internet confusa; entenda

"Gilberto Gil nasceu em 26 de junho de 1942, em Salvador, Bahia" é o que aparece após jogar o nome do artista no Google. Mas parece que a revista Veja Rio ignorou este detalhe histórico-geográfico e, por conta própria adulterou o gentílico do baiano da gema, congratulando-o com o prêmio de "Carioca do Ano", ao lado da, essa sim, nascida no Rio de Janeiro, Fernanda Montenegro.

Ok que a motivação para o prêmio é pra lá de justa: em novembro de 2021 Gil, assim como Fernanda, tornou-se imortal da Academia Brasileira de Letras.

Também é fato que o primogênito de José Gil Moreira possui fortes laços com o Rio de Janeiro, onde já morou e tem apartamento. Preta Gil, a mais famosa filha do cantor, é carioca, por exemplo.

Mas, mesmo assim, a apropriação de Gil incomodou os baianos mais fervorosos - até porque no texto em que anuncia o prêmio, a Veja Rio não menciona em nenhum momento a Bahia ou Salvador, enquanto faz questão de ressaltar o carioquismo de Montenegro.

"Peraí, mas quem nasce na Bahia é carioca também?", questinou, confuso, um leitor da revista mensal. "Sudestino não aguenta ver uma vergonha que já vai correndo passar", alfinetou outra.

"Daqui uns dias vão homenagear aquela grande banda brasileira que fez sucesso nos anos 70, os Novos Cariocas", escreveu, em tom irônico, mais um descontente.

Até o perfil da Prefeitura de Salvador no Twitter entrou na onda. "Dos mesmo criadores de São Paulo, capital do Nordeste, veio aí Gilberto Gil carioca. Eu conto ou vocês contam?", publicou, relembrando uma outra gafe cometida pela Veja.