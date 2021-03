Baiano inventa máquina automática para servir cachaça; veja vídeo

Em meio a pandemia, o bar é um dos lugares com maior risco de contágio. Contudo, quem não abre mão de uma pinga e não quer se arriscar tem um novo aliado: uma máquina automática para vender cachaça.

A invenção foi feita por um baiano e, na verdade, se assemelha mais a uma máquina de café expresso. O funcionamento é simples: basta inserir uma 'mueda', como diz o vídeo, de um real, escolher a sua 'cana' e depois ver seu copo encher. Assista:

Na versão do video, a máquina está carregada com 5 opções de bebida: Para tudo, Presidente, Velho Barreiro, alambique e abacaxi.

Um vídeo mostrando a invenção viralizou nas redes sociais, sendo visto quase 4 milhões de vezes em apenas um dia no TikTok. Não se sabe onde as imagens foram gravadas, mas o fato do inventor ser baiano foi revelado por uma testemunha.