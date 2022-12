Baianos aproveitam visita a feira sustentável em Salvador para doar alimentos

Em sua 30ª edição, a campanha ‘Natal sem Fome’ está longe de alcançar a meta estabelecida para Salvador por sua organizadora, a Ação Cidadania. Neste fim de semana, a campanha esteve presente na Feira Viver Sustentável, na Igreja da Graça. Além de ter tido acesso a atividades culturais e à gastronomia saudável, quem foi ao evento, como a pedagoga Aldeci da Silva, 51 anos, pôde contribuir para ajudar quem mais precisa. “Quem tem passa pra quem não tem e, assim, sucessivamente. Natal é uma festa bonita, e não é justo quem não tem passar fome”, disse ela.

A artesã Jurema Kaimbé, 34, que esteve no local para vender seus produtos, também aproveitou a oportunidade. “Um quilo a menos na sua despensa faz diferença, sim, na vida de muitas pessoas que estão lá fora”, convocou.

Apoiador da campanha desde o início, o cantor e compositor Gerônimo defende que ela seja expandida:

“Esse momento sempre acontece porque, no final do ano, as pessoas estão mais sensíveis, mas ninguém tem fome de ano em ano; a fome é três vezes ao dia, no mínimo”, alertou o artista, que conferiu o evento.

Segundo o coordenador da Ação Cidadania na capital, Raimundo Bandeira, o objetivo é arrecadar dez toneladas de alimentos não perecíveis até o dia 23. Ele, no entanto, acredita que a arrecadação nem chegue à metade do esperado. “A gente tem uma lista de mais de 500 entidades inscritas [para receber o benefício] só em Salvador, e não vai conseguir atender nem 100”, lamentou. “O Brasil já tinha voltado para o Mapa da Fome e, com a covid, a coisa se agravou mais ainda: hoje, o número de pessoas que passam fome aumentou muito”, relembrou o coordenador sobre a importância da campanha.

O 'Natal Sem Fome' visa garantir que as famílias abaixo da linha de pobreza tenham uma refeição digna para comer no dia de Natal. De acordo com Bandeira, o comitê nacional da Ação Cidadania, no Rio de Janeiro, vai incrementar a campanha em Salvador, com 40 toneladas de alimentos. Os outros três municípios baianos onde ela está presente, Juazeiro, Porto Seguro e Vitória da Conquista, devem receber 15 toneladas, cada.

Como doar

As doações para o ‘Natal sem Fome’ podem ser feitas até o dia 23, em postos de arrecadação de alimentos no Mosteiro de São Bento, no Mosteiro Nossa Senhora da Graça, Igreja Nossa Senhora da Luz e Paróquia de Sant'Ana do Rio Vermelho. Interessados em contribuir financeiramente têm ainda a opção de doar por meio da chave Pix acaosalvador@hotmail.com.

O projeto conta com parceria da ONU, Prefeitura de Salvador e Mosteiro de São Bento, além do apoio de grandes empresas como a Vale, iFood, Coca-Cola, Claro, TikTok e Ancar; e com a contribuição de personalidades baianas, como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Gerônimo, Armandinho, Luiz Caldas, Magary Lord, Márcio Victor, Margareth Menezes, além de Gilberto Gil e Caetano Veloso.