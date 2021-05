Baianos com residência nos EUA têm ido ao país para se imunizar

Flávia Avena (Foto: Alô Alô Bahia)

Desde o início da vacinação contra a Covid-19, em 18 de janeiro desse ano, apenas 7,15% da população brasileira já tomou as duas doses do imunizante (dados dessa sexta-feira). Por conta dessa lentidão, baianos com residência nos Estados Unidos vêm optando por ir até o país para garantir a imunização. Foi o caso das empresárias Karine Queiroz e Flávia Avena, ambas com endereço e familiares vivendo por lá, além de documentação regular que as liberaram de passar pela quarentena antes de entrar no território americano.

Mas mesmo quem precisa passar pelos 14 dias de intervalo, tem buscado essa opção. Diretora de Vendas e sócia da Tessatour, Flávia vem recebendo consultas de clientes interessados na viagem, que muita gente tem apelidado de “turismo de vacina”. “É preciso ficar 14 dias, além do dia da chegada, em um dos países que estão aceitando brasileiros ou pessoas que passaram pelo Brasil, como México, Panamá e República Dominicana, antes de ir para os Estados Unidos”, explica.

“Quem opta por essa viagem vai levar cerca de 50 dias nessa jornada entre quarentena e intervalo entre as doses da vacina”, pontua a empresária, que tem atendido muitos baianos que estudam nos Estados Unidos. O custo da quarentena em um dos países citados, entre passagem e hospedagem, fica em torno de 2 mil e 500 dólares, por pessoa. “Os clientes têm escolhido hotéis all inclusive para reduzir o custo”, revela.

“A vacina na Flórida hoje é disponível para qualquer indivíduo acima dos 16 anos que comprove a residência no estado. Eu tomei a minha durante a Páscoa, quando fui visitar meus filhos, que moram lá. Tenho residência em Miami, cidadania americana e me vacinei dentro da minha faixa etária”, explica.





César Borges (Foto: Divulgação)

Acervo pessoal

Ex-senador, ex-ministro e ex-governador da Bahia, César Borges resolveu partilhar com o público parte de seu acervo pessoal com mais de 4 mil itens ao Centro de Memória da Bahia (CMB), unidade da Fundação Pedro Calmon (FPC).No acervo constam publicações sobre história, política e economia, em diferentes formatos como fotografias e audiovisuais, referentes ao período em que ele esteve à frente do Executivo baiano, entre abril de 1998 e abril de 2002, e também quando foi senador pela Bahia, entre 2003 e 2011. De acordo com o diretor do CMB, Walter Silva, "esse acervo se constitui como uma importante fonte para o entendimento, sobretudo da política na Bahia e no Brasil".

Lar doce lar

Com o mesmo capricho com que prepararam o casamento, realizado em janeiro do ano passado, Carol Lisboa e João Pedro Kruschewsky estão cuidando dos últimos preparativos para seu primeiro apartamento, para onde devem se mudar no início do segundo semestre. O projeto leva a assinatura de Eliane e Laís Kruschewsky, que criaram uma decoração clean e moderna. “O estilo traduz a personalidade do casal e não poderia deixar de trazer referências da moda. Carol é superantenada e o apartamento traz um conceito mais neutro com peças-chave cheias de identidade e estilo”, revelam as arquitetas.





Matheus Almeida (Foto: Tati Freitas/divulgação)

Personagem da semana

O sorrisão quase sempre estampado no rosto como sinal de boas-vindas e bem-querer, por incrível que pareça, não é a maior semelhança entre a lendária cozinheira Aldaci Dadá dos Santos e um de seus mais destacados ‘discípulos’, o chef Matheus Almeida. É no trato com os pratos da culinária baiana afrodiaspórica que o talento dos dois, mestra e aprendiz, mais se parece - condição que será provada logo logo, em rede nacional, durante a terceira temporada do reality culinário Mestre do Sabor, na TV Globo. Aos 31 anos, o gastrônomo que passou a infância no bairro do Resgate e a adolescência na Barra, onde vive desde então, vai levar toda a sua bagagem cultural, educacional e histórica para tentar vencer o programa, que estreia na próxima quinta-feira, sob o comando de Claude Troisgros. Matheus já vem aparecendo nas chamadas da Globo falando sobre a expectativa em participar da atração.



Dia das Mães

Para celebrar o Dia das Mães, no próximo dia 09 de maio, o Shopping da Bahia e o site Alô Alô Bahia enviaram uma caixa com docinhos especiais da Confeitaria Priscilla Diniz inspirados nos signos dos zodíacos para algumas mães. A campanha tem tido grande destaque, sobretudo nas redes sociais.



Território americano

A OEC acaba de entregar duas importantes obras de infraestrutura em transporte e logística em Miami, na Flórida (EUA). No aeroporto internacional de Miami (Miami Internacional Airport), foi atendido o setor de passageiros, com novas estruturas para a movimentação de bagagens. No Porto de Miami, uma nova estrutura que permite o uso de guindastes aumentará em 40% da capacidade de movimentação e armazenamento de contêiners. Juntas, as duas obras representaram investimentos de US$ 256 milhões (R$ 1,4 bilhão).





Lançamento na Chapada

Mucugê, na Chapada Diamantina, vai ganhar um novo empreendimento de alta qualidade. Trata-se do Villa Andorinha, que conta com 14 unidades exclusivas, com plantas que variam de 76m2 a 175 m2. O projeto é da GAM Arquitetos e conta com parceria da Carpintaria Reis, que está fazendo as esquadrias de madeira de alto padrão. O empreendimento é uma realização da Agile Incorporação e da Conceito Engenharia.





Painel de led

Alegria é a matéria prima do nosso trabalho. Damos muito valor a boas notícias e elas vem em forma de gente. O que mais gostamos? Gostamos de pessoas e de suas histórias. Por isso, o destaque de hoje vai para Tuca Reinés. O fotógrafo foi escolhido pelo Santander Cultural para ter algumas imagens áreas transformadas em vídeo pela equipe da agência The Group Comunicação. Esse material será exibido em um painel de led de 100m2, instalado na esquina das ruas Boa Vista com João Bricola, em São Paulo. O painel funcionará das 6h às 00h, de segunda à domingo, durante dois meses, a partir desse sábado.