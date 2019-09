Baianos com viagem marcada para São Paulo devem se vacinar contra sarampo

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgou um alerta para que todos os baianos com viagem marcada para o estado de São Paulo sejam vacinados contra o sarampo. A medida foca em viajantes que nunca foram imunizados ou que tenham esquema vacinal incompleto, principalmente crianças.

A medida se deve ao fato de o estado paulista concentrar 99% dos casos confirmados de sarampo no Brasil. São três as mortes confirmadas pela doença após um período de 22 anos sem o vírus fazer vítimas fatais em território paulista. Na Bahia, um caso da doença foi confirmado, com vírus importado da Europa.

Os passageiros que retornaram, nos últimos 30 dias, do estado paulista ou destinos internacionais com risco aumentado para o sarampo, caso apresentem febre e manchas vermelhas pelo corpo, acompanhado de tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, devem procurar uma unidade de saúde para atendimento imediato.

Confira o esquema vacinal por idade

A partir de 6 meses

A criança deve receber a 1ª dose da vacina Tríplice Viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

12 meses de idade

Segunda dose com a vacina Tetra Viral (sarampo, rubéola, caxumba, catapora) ou a Tríplice Viral e varicela monovalente.

12 a 29 anos

Caso não tenha sido vacinado anteriormente, deve receber duas doses da vacina Tríplice Viral, com intervalo de 30 dias.

30 a 49 anos

Caso não tenha sido vacinado anteriormente, deve receber uma dose da vacina Tríplice Viral.