Baianos do RenovaBR disputarão prefeituras na Bahia

De 21 alunos baianos do novo curso do RenovaBR, primeira escola de formação de políticos do Brasil, dois devem disputar as eleições para prefeito em outubro: o advogado Rafael Cordeiro, que negocia com o PP e o Avante em Feira de Santana, e o engenheiro civil e empresário Adson Soares (PT), linha de frente da oposição ao prefeito de Ipirá, Marcelo Brandão (DEM).

Os demais vão entrar na briga para vereador, sendo oito mulheres e 11 homens, em sete cidades do interior e na capital.

