Baianos fazem Folia no Park em Floripa

Atrações da axé music em Florianópolis (Foto montagem)

O Folia no Park, que acontece nesta sexta e sábado em Jurerê Internacional, em Florianópolis, capital de Santa Catarina, é um sopro de esperança para os artistas da música baiana, especialmente da cena axé. As atrações são Bell Marques, Timbalada, Harmonia do Samba e Parangolé. Mesmo com toda essa pressão causada pelo recrudescimento da covid-19 com sua nova variante, o evento será realizado seguindo todos os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias e só para quem estiver vacinado. Em seu primeiro ano, o Folia no Park chega num momento em que todos os eventos foram cancelados em Salvador, depois dos artistas e bandas amargarem dois anos sem a realização de shows.





Durval Lélys agora tem dupla cidadania (Foto: Divulgação)

Durval Lélys também é cidadão europeu

O cantor e compositor Durval Lélys e família agora têm dupla cidadania. Eles são cidadãos portugueses. Significa que tem o passaporte especial (aquele vermelho), que dá direito a circular por diversos países da Europa e nos Estados Unidos, sem necessidade de visto. Mas os fãs do artista podem ficar tranquilos. A princípio ele não pensa em morar fora do Brasil e continuará levando sua música para os grandes eventos. Como tem ascendência portuguesa, os Lélys exerceram o direito que tinham e providenciaram toda a documentação necessária. Mas, discretos e elegantes como são, não divulgaram a novidade, descoberta pela coluna Marrom recentemente .





Grupo Batifun e Gilberto Gil (Foto: Divulgação)

Batifun lança música e clipe com Gil e Ganhadeiras de Itapuã

No dia 2 de fevereiro, dia de Yemanjá e data em que o Batifun completa 24 anos de carreira, chega em todas as plataformas digitais a canção O Samba Antes do Samba, de autoria de Roberto Mendes e do saudoso Jorge Portugal - gravada pelo grupo com a participação de Gilberto Gil e Ganhadeiras de Itapuã. A música retrata a origem do gênero musical mais brasileiro.

Além da música, também será lançado clipe deste feat que mistura cenas dos artistas nos dias de gravação com ilustrações, em desenho, costurando a narrativa da gênese do samba, gerado a partir da chegada dos povos escravizados vindos da mãe África, primeiramente à Bahia.





Yemanjá Vip

2 de Fevereiro é dia de festa no mar e no Rio Vermelho! Nessa data, a partir das 14h, o Novotel abrirá suas portas para receber uma das grandes celebrações em homenagem à Mãe das Águas. É a 6ª edição do Yemanjá Vip – evento promovido e realizado pela Oquei Entretenimento, dos irmãos Rafael e Ricardo Cal.





TUM-TUM-TUM*

1 . Cachos de Dendê é o segundo single lançado por Dani-Vie e faz parte do disco previsto para abril deste ano. A música foi um presente do amigo, o cantor e compositor Pietro Leal, que contou com a colaboração de Barro, produtor musical desse trabalho. A produção é definida como um paralelo entre o amor e a liberdade, entre a vontade de caminhar junto e ao mesmo tempo ser livre para dar os próprios passos.





2. Com o melhor do reggae music, o Trio Power Reggae marca a retomada dos shows com o seu mais novo projeto, Um reggae e um Verão. Inspirados em canções praianas que levam mensagens de paz e otimismo, os músicos voltam a se apresentar neste domingo, no Los Cervejeiros, na Barra, a partir das 17h.





3. Um encontro de Verão vai reunir Jau & Filhos de Jorge, sábado, a partir das 20h, no Arena Beach, na Boca do Rio. Atendendo ao novo protocolo do Governo do Estado da Bahia, os ingressos serão limitados à metade da lotação da casa, e será exigida carteira de vacinação ou comprovação através do Conect Sus, com pelo menos a 2ª dose da vacina contra o coronavírus.