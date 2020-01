Bailarina é achada morta com sinal de violência sexual no Paraná

O corpo de uma bailarina foi achado no domingo (26) na área rural da cidade de Mandaguari, no Paraná. Maria Glória Poltronieri Borges, 25 anos, tinha sinais de violência sexual.

A jovem, que também era estudante universitária, morreu asfixiada, segundo o Instituto Médico Legal de Maringá (IML).

O corpo de Maria Glória foi achado no começo da noite, próximo a uma cachoeira, segundo informação do G1 Paraná.

(Foto: Reprodução)

A mãe de Maria Glória contou à polícia que levou a jovem até uma chácara que fica perto da cachoeira, no sábado (25). Ela teria ficado lá sozinha.

Sem conseguir contato com a filha, a mãe voltou no domingo com familiares para procurá-la. Foi a irmã quem achou o corpo da bailarina, em uma trilha a apenas 30 metros da cachoeira.

O delegado Zoroastro Nery do Prado Filho diz que ainda está ouvindo pessoas. Não há suspeitos. "Não podemos descartar nenhuma possibilidade. Assim que possível vamos ouvir os familiares e também pessoas que participaram de um treinamento da Defesa Civil que ocorreu no local no sábado", explica.

O corpo de Maria Glória foi cremado nesta segunda (27).