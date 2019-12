Bailarina posta vídeo e foto quentes de show com Anitta: 'Jogando o bumbum'

A bailarina Ohana Lefundes publicou neste domingo (15) uma foto em sua conta no Instagram na qual rebola em frente ao rosto da cantora Anitta. Em um vídeo compartilhado nos stories da rede social da bailarina, é possível ver que, além da rebolada, a apresentação de Anitta foi recheada de momentos quentes com a companheira de palco, que inclui uma dança coladinha e quase um beijo.

"Jogando o bumbum pra Anitta", escreveu a bailarina na legenda da foto. A funkeira se apresentou na noite deste sábado no evento Universo BH, em Belo Horizonte.

Anitta já admitiu publicamente um affair com Lefundes. "Não estou tendo relacionamento, mas eu e ela a gente se curte há muitos anos. Ela está no meu balé há mais de três anos e desde sempre quando rola, rola", afirmou Anitta em entrevista ao TV Fama em outubro.

Em setembro, Ohana Lefundes viu seu número de seguidores no Instagram crescer. Ela ganhou mais de 60 mil seguidores depois de vir a público que seu envolvimento com Anitta ultrapassa a esfera profissional.

Seu sucesso virtual vai além do número de seguidores. A bailarina tem vários fã-clubes na internet - um, inclusive, é de Portugal. Em seu perfil, são muitas as fotos sensuais e também muito 'close'. Numa delas, ela revela sua tatuagem no bumbum: "Yes Sir" ("Sim senhor" escrito em inglês).

(Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta e Ohana ficam juntas de vez em quando e também na companhia de uma terceira pessoa, como foi o caso do ex-namorado da Poderosa, o surfista Pedro Scooby. Segundo o jornal Extra, a dançarina era a favorita do ex-casal para apimentar a relação.

Ohana Lefundes é bailarina fixa de Anitta, atriz e também modelo

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Acostumada a ousar no palco, Ohana está sempre ao lado de Anitta. Em uma das performances que postou no Instagram, as duas se aproximam e quase de beijam. Em outra, ela abre espacate de frente (escala, abrindo as pernas, mostrando sua flexibilidade) e “bate cabeça”, para o delírio do público.

Anitta costuma comentar as fotos de Ohana com elogios. Em uma em que ela aparece de biquíni, a cantora escreveu: “Afff”. “Afff você, Anitta”, respondeu a bailarina. Em outra, Ohana postou uma foto das duas, em que aparece segurando firme no short da poderosa e escreveu: “Joguinho novo, com você me atrevo”. “Novo?”, respondeu Anitta.

Atriz e modelo, ela também costuma postar fotos dos shows em que aparece dando um tapinha no bumbum de Anitta. A poderosa vira e mexe comenta as fotos da morena.