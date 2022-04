Baile TBT volta celebrando diversidade e a música independente no interior da Bahia

Ele vai voltar e não estamos falando de um #TBT, senão do próprio Baile TBT, que reabre suas portas no Recôncavo baiano no próximo dia 21 de abril com uma grade rica e buscando expandir o cenário cultural no interior da Bahia. O primeiro lote de ingressos já esgotou e o segundo custa R$20. Haverá uma nova virada de lote, no valor de R$25. Os bilhetes são vendidos na plataforma Sympla.

A festa acontece no Museu Hansen Bahia, em Cachoeira e a produção é assinada em parceria com a produtora cultural, DJ e cantora soteropolitana Paulilo - do Paulilo Paredão. Ela, inclusive, será uma das atrações da grade que também conta com com a presença de Evylin, Tia Carol, Wari, Marvin, DJ Dani, DJ Samir, os rappers Mc Jayne e ReiDan e a drag queen Joanne La Bixa.

Para o produtor da festa, Marvin, “O baile TBT tem como objetivo principal o intercâmbio entre a cena dos artistas independentes da Bahia”. A festa acontece uma vez por mês, sempre às quinta-feiras, celebra a diversidade artística que o estado e que a geração atual pode oferecer, além de fomentar uma troca de saberes sobre ser artista e produzir arte de forma independente, conforme reitera o produtor.

Paulilo tem experiência larga com produções em Salvador e chega ao Recôncavo com o objetivo de formar novas articulações artísticas, em prol da criação de novos espaços para a promoção da diversidade nos movimentos culturais baianos.

Para a produtora, “o Baile TBT reúne a juventude negra do Recôncavo, o paredão carrega as LGBTs de periferia. Esse combo só tem a fortalecer a cena underground a nível estadual”, explicou.

O Baile TBT é um evento de cultura e lazer realizado na cidade de Cachoeira (BA) desde 2019, seu nome é inspirado na hashtag popular nas redes sociais (#tbt) cujo significado provém do idioma inglês: Throwback Thursday. O Baile propõe-se a relembrar o histórico artístico de gêneros musicais diferentes. Pop, pagodão, brega e funk são alguns exemplos de temáticas realizadas em outras edições do Baile.