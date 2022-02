Bailinho à Fantasia acontece no Largo da Tieta, no Pelô, neste sábado (26)

O Bailinho à Fantasia está de volta, com evento neste sábado (26), a partir das 18h, no Largo da Tieta, no Pelourinho. A abertura será com a banda Suinga e depois é a vez da apresentação do Bailinho de Quinta. Os ingressos estão à venda no Sympla por R$ 100.

Com a proposta de estimular o uso de máscaras, a festa sugere que os foliões incorporem o acessório às fantasias de forma criativa, com customizações e estampas. “O Bailinho à Fantasia traz a oportunidade de incluir a máscara no look de uma forma bonita e divertida. É um ato político de cuidado consigo e com o próximo”, afirma Graco, músico do Bailinho.

Pela primeira vez no Largo da Tieta, a festa já passou por diversas casas no Pelourinho. Com treze anos de trajetória, o grupo aposta na imaginação do público na hora de escolher o look. “Teve um ano que um grupo foi fantasiado do Bailinho, com abacaxis e tudo! Toda edição a gente é surpreendido com as fantasias e a galera sempre entra no personagem”, acrescenta Graco.

O evento vai seguir os protocolos sanitários para contenção do avanço da covid-19. Além do uso de máscara, será exigida a comprovação de imunização completa com cartão de vacinação para o acesso à festa.

Serviço

O quê: Bailinho à Fantasia

Onde: Largo da Tieta - Rua das Laranjeiras, Pelourinho

Quem: Bailinho de Quinta e Suinga

Quando: 26 de fevereiro (sábado), a partir das 18h

Ingressos: Sympla (clique aqui)