Bairros de Lauro de Freitas e Camaçari ficarão sem água nesta quarta-feira (2) 

Algumas áreas dos municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, ficarão sem água nesta quarta-feira (2). A informação foi confirmada pela Embasa.

Segundo a empresa, o abastecimento de água será temporariamente interrompido para possibilitar o remanejamento de redes da empresa, viabilizando a obra de alargamento do canal de drenagem do Rio Ipitanga, na Estrada do Coco.

Por conta disso, Portão, Vilas do Atlântico, Buraquinho (Lauro de Freitas) e Busca Vida (Camaçari) serão afetadas e ficarão sem água. O serviço começa às 7h e tem previsão de conclusão às 20h do mesmo dia, quando o fornecimento de água começará a ser regularizado gradativamente.

Ainda de acordo com a Embasa, até que a situação seja normalizada, moradores podem solicitar abastecimento por meio de carro-pipa. O contato pode ser feito pelo App Embasa, Agência Virtual (agenciavirtual.embasa.ba.gov.br) ou pelo 0800 0555 195.