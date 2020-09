Bairros de Lauro de Freitas ficarão sem água nesta quinta (17); veja lista

Um serviço de manutenção deixará algumas localidades de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, sem água nesta quinta-feira (17). A obra é da própria Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e tem como objetivo executar serviço de melhoria no sistema de abastecimento.

A partir das 7h, os bairros Centro, Vila Praiana e Alto da Vitória da Conquista, além das localidades de Ipitanga e Marisol, terão o fornecimento de água interrompido.

A previsão de conclusão do serviço é no início da noite do mesmo dia e o fornecimento será normalizado gradativamente em até 24h. Como habitualmente, os imóveis que possuem reservatório de água não perceberão a interrupção.