Bairros de Salvador sofrem queda de energia e semáforos ficam apagados

Os bairros dos Barris e Politeama, no centro de Salvador, sofreram uma interrupção no fornecimento de energia na tarde desta quarta-feira (1º). Devido a falta de luz, os semáforos da região estão inoperantes, causando transtornos no trânsito.

Para controlar a situação, agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estão ordenando o cruzamento da Praça João Mangabeira.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que normalizou cerca de 80% dos clientes incialmente afetados por interrupção de energia em trecho dos Barris e Politeama. "Imediatamente após o registro da ocorrência, técnicos foram enviados ao local para iniciar o trabalho de restabelecimento do fornecimento de energia."

As equipes técnicas da companhia seguirão atuando até que o serviço seja plenamente normalizado aos demais clientes.