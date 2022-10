Bairros e CEPs de Salvador são atualizados pelos Correios; veja o que muda

Os bairros e CEPs de Salvador foram atualizados nos Correios, informou a empresa nesta quarta-feira (5). Isso acontece para seguir uma lei municipal de 2017 que trouxe alterações para bairros como Barroquinha, Campo Grande e Politeama, informou a estatal.

Trechos e ruas dos três bairros foram repassados para o Centro e Centro Histórico, sofrendo com isso mudança de CEP. Parte dos logradouros do Dois de Julho, Nazaré e Canela também foram mudados para o bairro Centro no Sistema de Diretório Nacional de Endereços (DNE) de Salvador.

As alterações incluem ainda a denominação do Pelourinho para Centro Histórico, aumentando também a quantidade de ruas, com inclusão de logradouros que vêm de locais vizinhos. Por fim, o bairro Santa Luzia foi criado, originário do Lobato. Esse bairro tem 76 logradouros e trechos e uma nova faixa de CEP.

Em maio, a estatal já havia informado que as regiões de Campinas de Brotas, Parque Bela Vista e Daniel Lisboa passariam a integrar o bairro de Brotas, mas sem alteração nos CEPs.

A consulta do CEP atualizado pode ser feita no site dos Correios. A empresa lembra que a população deve ficar atenta ao seu endereço atualizado.