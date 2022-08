Bairros terão mutirão de obras em Salvador

Um novo programa de requalificação de área foi lançado em Salvador, nesta segunda-feira (15). Batizado de Bairro Novo, a iniciativa vai permitir uma série de obras de infraestrutura, ações de manutenção e melhoria nas condições de habitação nas regiões do Miolo e do Subúrbio de Salvador. O primeiro bairro beneficiado foi o Vale dos Lagos, onde foram investidos R$ 7,2 milhões nas reformas.

Na prática, ao invés de requalificar uma praça e voltar depois para fazer outros serviços, o município monta uma operação entre as diversas Secretarias e faz todas as intervenções de uma vez. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a inauguração oficial do programa e comentou sobre a iniciativa.

“O objetivo é realizar um conjunto de intervenções, como fizemos no Vale dos Lagos, em todas as áreas. Recuperamos campos e quadras, praças, passeios, drenagem, implantação de encostas, iluminação e pavimentação de vias, entre outras ações. Esse programa era um dos meus planos de governo e vamos levar para outros bairros, sempre partindo do critério de zonas de interesse social onde há maior déficit de infraestrutura. E com isso a gente melhora a qualidade de vida das pessoas e a eleva a autoestima”, afirmou.

Ações aconteceram em diversas áreas, como parques e praças (Foto: Betto Jr/ Secom)

Serão contemplados bairros populares nas regiões do Subúrbio e Miolo. A prefeitura destacou que o Subúrbio abriga 26,66% da população da capital e possui como uma das características principais a ocupação informal em encostas e baixadas (áreas de risco). Já a área do Miolo, entre a BR-324 e a Avenida Luís Viana Filho (Paralela), possui predominância de assentamentos informais e que demandam ações integradas de saneamento básico, sistema de drenagem, melhoria do viário e mobiliário urbano.

No Vale dos Lagos foram realizadas ações de recapeamento asfáltico, pavimentação, drenagem, contenção, muretas de alvenaria, tampas de acessibilidade, recuperação de campos e quadras, praças e serviços de pintura, instalação de placas de orientação e sinalização, limpeza e tapa-buracos. O secretário municipal de Manutenção, Luciano Sandes, contou que a execução das intervenções durou cerca de três meses.

“Todas as ações que foram realizadas no Bairro Novo, nas diversas Secretarias, foram pedidos feitos pela comunidade, pelos moradores. O que a gente fez foi reunir todas as Secretarias e definir prioridades”, afirmou.

Moradores acompanharam o evento e contaram que algumas das solicitações eram antigas. A próxima região contemplada será o Rio Sena e os bairros vizinhos, como Alto da Terezinha e Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário.