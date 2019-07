Baixa Fria de São Marcos será requalificada, anuncia prefeitura

Moradores da comunidade da Baixa Fria, em São Marcos, terão uma nova realidade dentro de seis meses. Esse é o prazo estabelecido pela Prefeitura de Salvador para que sejam feitas obras de requalificação na localidade com o objetivo de reduzir os alagamentos e riscos corridos no período chuvoso

A ordem de serviço para execução do serviço foi assinada nesta sexta-feira (19) pelo prefeito ACM Neto. “Não é preciso morar numa baixada para saber como essas pessoas vivem, elas moram nesse local não é porque querem, mas porque precisam do seu teto, da sua casa. Uma obra como essas, tem a intenção de trazer uma nova condição de vida para as pessoas, que não vão mais ter que passar por essa situação. Entendemos o quanto é importante para Salvador que os investimentos sejam feitos nas áreas mais pobres, por isso a prefeitura desce nessas áreas para ver de perto os problemas e resolvê-los”, disse.

O investimento com a requalificação da área é de R$ 843 mil e a localidade passará a contar com serviços de macrodrenagem e pavimentação, além de melhorias numa extensão de 440 metros da via que fica próxima ao entorno do Conjunto Habitacional Baixa Fria.

Ao lado do prefeito, estiveram presentes na assiantura da ordem de serviço o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, vereadores e lideranças locais. A realização da obra será por intermédio da Seinfra e todo o serviço será coordenado através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Reis destacou a importância da requalificação e anunciou a continuação do programa Morar Melhor na localidade, que já beneficiou outros moradores na primeira fase e que, na segunda fase, poderão contar com mais oito prédios, do Conjunto Habitacional Baixa Fria, totalizando 16 unidades por torre, e possui o investimento de cerca de R$7,4 milhões.

“Queremos que essa obra seja mais uma no padrão de qualidade das obras da prefeitura. Após a execução dessa obra, a prefeitura vai retomar o programa Morar Melhor, que já está se encaminhando para a sua segunda fase e vamos cadastrar mais moradores. Contudo, a Baixa Fria vai deixar de ser Baixa Fria e virar a Baixa quente, com tamanhas intervenções de urbanização”, brincou.

Das famílias beneficiadas pela requalificação da comunidade, está inclusa a da comerciante Denise Silva Sousa, de 46 anos, que falou da sua preocupação com a falta de uma área de lazer no bairro para as crianças poderem brincar. Segundo ela, nos períodos de chuva, o nível da água do canal sobe ao ponto de invadir as residências.

“Quando chove, muito lixo vindo do córrego entra nas nossas casas, temos medo de pegar alguma doença. Espero que essa obra seja realizada logo e fique uma maravilha, pois ela vai beneficiar todos os moradores, inclusive as crianças, que não tinham onde brincar e poderão ter”, contou a moradora.

Já outro morador, o motorista Cláudio Cerqueira, 43, que mora na Baixa Fria há 3 anos, acredita que com a requalificação as famílias poderão ter dias e noites mais tranquilos.

“Era um pedido antigo nosso, e que bom que ele foi atendido. É muito bom saber que tudo isso pode melhorar. A situação da comunidade era de descaso, mas acredito que essa obra trará muitos benefícios para todos nós. As crianças poderão ter onde brincarem com mais segurança, eu tenho filho, apesar de ser um adolescente, ele já foi criança, sei da dificuldade que eles têm”, completou.

Além da requalificação e retomada do Morar Melhor, também está prevista a construção de uma escola que ofertará Ensino Fundamental I, para crianças de 6 a 11 anos, com dois pavimentos que englobarão cinco salas de aula, área de recreio, ambulatório e cantina/cozinha, dentre outros ambientes. Com obra em andamento através de um investimento de R$1,4 milhão, o posto de saúde terá quatro equipes de saúde da família para atender até 16 mil pessoas da região.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier