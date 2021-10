Balanço de setembro: Hyundai HB20 lidera no Brasil e Fiat Toro é campeã na Bahia

O Hyundai HB20 liderou as vendas no Brasil em setembro

O Hyundai HB20 liderou o mercado de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro em setembro. O hatchback teve 7.147 unidades emplacadas no último mês e ficou à frente da Fiat Toro (6.852) e do Jeep Compass (6.823), que obteve sua melhor posição na história.

A Fiat Strada ficou com a quarta posição (5.772) e o Volkswagen T-Cross (5.733) com a quinta colocação. Da sexta à décima posições ficaram: Fiat Argo (4.911), Fiat Mobi (4.574), Hyundai Creta (4.550), Jeep Renegade (4.503) e Toyota Hilux (4.396).

MERCADO ESTADUAL

Na Bahia, a picape Toro, da Fiat, ficou com a liderança entre os modelos novos. Foram 359 unidades emplacadas, 12 a mais que a Strada (347), também da Fiat. Na sequência, dois veículos da Hyundai: HB20 (281) e Creta (270), que ficou empatado com o Jeep Compass (270) na quarta posição.

Na Bahia, a Fiat Toro ficou com a primeira posição

Na quinta posição ficou o Chevrolet Onix (224) e depois dois Toyota: Corolla Cross (215) e Hilux (197), respetivamente sexto e sétimo colocados. Da oitava à décima posição ficaram: Fiat Mobi (181), Chevrolet Onix Plus (167) e Jeep Renegade (164).

PREPARANDO O FUTURO

A eletrificação da Volkswagen no mercado brasileiro começou há dois anos, quando o lançou Golf GTE híbrido plug-in. Na época, esse modelo nem chegou a ser oferecido em todo o país. Agora, o fabricante alemão apresentou um planejamento mais arrojado, com os novos ID.3 e ID.4, veículos completamente elétricos.

Primeiro carro elétrico na plataforma MEB, o Volkswagen ID.3 é um hatchback compacto com até 550 quilômetros de autonomia produzido e vendido na Europa, e em breve também na China. Já o ID.4 tem planos mais ambiciosos: terá produção em três continentes - América, Europa e Ásia. O SUV elétrico pode rodar até 520 km com uma carga na versão de maior autonomia.

Os novos elétricos da Volkswagen: o hatch ID.3 e o SUV ID.4

Mas as vendas ainda não serão iniciadas por agora, como explicou Thomas Owsianski, presidente e CEO da VW da Argentina e vice-presidente de vendas e marketing da VW para a América do Sul: “as primeiras unidades do ID.3 e ID.4 desembarcam inicialmente no Brasil e na Argentina e também serão apresentados para os principais mercados da região em exposições, clínicas com clientes e test drives”.

A empresa reafirmou o seu compromisso com a transição energética, que no país contará com carros elétricos, híbridos e flex.

LUXO ELÉTRICO

A marca britânica Rolls-Royce, que faz parte do BMW Group, anunciou que seu primeiro modelo completamente elétrico será lançado em 2023.

O novo carro provavelmente se chamará Silent Shadow, que em português significa sombra silenciosa.

Primeiro elétrico da Rolls-Royce será lançado em 2023

O modelo irá compartilhar diversos componentes com carros da BMW, o crossover iX e o futuro sedã i7, mas terá sua própria arquitetura baseada em uma estrutura de alumínio.

Torsten Müller-Ötvös, CEO da Rolls-Royce Motor Cars declarou que essa é a principal notícia da empresa desde a sua criação, em 1904.

ATUALIZAÇÃO DA BIZ

Desde a última atualização da Biz, em 2018, a Honda não traz grandes novidades para a scooter. Para a linha 2022, ganhou apenas novas cores.

No entanto, os preços aumentaram: a Biz 110i passou de R$ 8.900 parar R$ 9.260. A Biz 125 subiu mais, passando de R$ 10.590 para R$ 11.590. Nenhum dos valores inclui despesas com frete.

Mais cara, a Honda Biz tem novas opções de cor

Com quase 100 mil unidades comercializadas apenas em 2021, a Honda Biz é segunda moto mais vendida da marca no Brasil, perdendo apenas para a CG 160.

PNEUS COM GARRAFAS PET

A Continental empregará poliéster reprocessado obtido a partir de garrafas plásticas recicladas em sua produção de pneus a partir de 2022, inicialmente no mercado europeu.

Não há ainda uma previsão para a incorporação desse material aos pneus produzidos em Camaçari.