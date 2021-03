Balé Folclórico da Bahia vai disponibilizar seu acervo de imagens e audiovisuais nas redes

(Foto:Vinicius Lima/Divulgação)

Espetáculo Herança Sagrada do Balé Folclórico da Bahia

O Balé Folclórico da Bahia vai disponibilizar seu rico arquivo de imagens, gratuitamente, através de suas redes sociais. Todo o material existente em mais de três décadas de registros em apresentações, entrevistas para TV, publicações e participações em eventos realizados no Brasil e no exterior, foi digitalizado e a partir desta semana será liberado para consulta pública com objetivo de servir como material de pesquisa, bem como para o público em geral que queira conhecer mais a trajetória de uma das mais importantes companhias de dança do mundo.

(Divulgação) Balé Folclórico da Bahia já rodou o mundo

Curadoria

Para o fundador e diretor geral do BFB, Vavá Botelho, o projeto, contemplado pela Lei Aldir Blanc, envolveu uma curadoria para seleção do acervo. “É um material importantíssimo a ser mostrado, a exemplo do espetáculo dos 10 anos do Balé, no TCA, em 1998, filmado pela TVE; turnê do BFB pela África com participação no mais exclusivo festival dedicado a Divindades Negras no mundo, realizado no Togo; entrevistas, dentre muitas outras raridades”, conta.

(Foto:Vinicius Lima/Divulgação)

Cena do espetáculo Herança Sagrada do BFB

Coreografias antigas

A partir da próxima sexta-feira (19), os 37 vídeos digitalizados das coreografias que compõem os espetáculos “O Balé Que Você Não Vê”, “Herança Sagrada – A Corte de Oxalá”, “Bahia de Todas as Cores”, “Rapsódia Nordestina”, “BFB na África” e várias outras apresentações estarão disponíveis no canal do youtube do Balé Folclórico da Bahia, de links no instagram da Fundação BFB (@bfdabahia), além de que, através do site www.balefolcloricodabahia.com.br, o livro publicado em comemoração aos 20 anos do Balé, em 2008, passará a ser acessado, na íntegra, gratuitamente, no site.

(Divulgação)

Astrid Fontenelle vai mediar um dos dentaes na Felica

Festa das letras

A jornalista Astrid Fontenelle é quem vai abrir a primeira mesa da FELICA – Festa Literária da Caramurê que terá sua segunda edição entre os dias 28 de março e 04 de abril. O evento, que acontece de forma virtual e tem como tema O livro como instrumento de transformação, contará com mesas de debate, bate-papos entre autores, pocket shows, saraus e um concurso literário. A apresentadora do programa Saia Justa, do GNT, será a mediadora da mesa Livro: o amigo da infância que contará com a participação de Clara Beatriz e Lorena Ribeiro. O encontro acontece a partir das 15h30, do dia 28 de março no canal do youtube do projeto.



(Divulgação)

Capa do 20º livro de Aristides Alves

Memória fotográfica

Toda pessoa sente algum tipo de emoção, ou pelo menos curiosidade, ao olhar exames de imagem que revelam o interior do próprio corpo. Se essa pessoa é um fotógrafo com mais de quatro décadas de experiência no manuseio de milhares de negativos, a experiência combinada com uma convalescença pode gerar também reflexão existencial e um mergulho na própria memória fotográfica. Foi o que aconteceu com o fotógrafo Aristides Alves, que transformou esta experiência no seu vigésimo livro Num rastro de relâmpago, que será lançado no dia 6 de abril, às 19h30, em uma live no canal Foto em pauta, do Festival de Fotografia de Tiradentes (Youtube.com/fotoempauta).



Eckenberger Virtual

A artista-ilustradora Elena Landinez e a pesquisadora-gestora cultural Luisa Hardman estão imersas entre cadernos, rascunhos, ferramentas, livros, documentos, obras em processo e objetos pessoais do artista visual Reinaldo Eckenberger realizando o primeiro momento do projeto, “Onde está Eckenberger? Inventário de uma vida”, que em abril coloca no ar um site sobre o ofício criativo e o universo pessoal do artista.

(Divulgação)

Vitória Luiza é uma das poetas que participa do InterpoeticAS

Interlocuções póeticas

Mulheres poetas e artistas de vários territórios da Bahia interconectarão suas identidades e criações poéticas no “InterpoéticAS”, encontro literário virtual que vai acontecer entre os meses de março e abril. O projeto reúne o coletivo ‘Vozes-Mulheres: além das margens’, além de escritores e artistas de outras regiões do estado. As apresentações vão acontecer ao longo de três sábados seguidos (20 e 27 de março e 03 de abril), no canal do projeto no Youtube. O público poderá acompanhar a programação através do Instagram (@interpoeticas).

(Foto:Rafael Grilo/Divulgação)

Sonia Robatto lança audiobook infantil

Criança feliz

A atriz e escritora Sonia Robatto lança, no próximo dia 20, às 16h, o seu mais novo projeto para crianças, o audiobook “Histórias de Vovó Candinha”. A obra, dirigida aos pequenos a partir de 5 anos de idade, conta com 50 histórias tipicamente brasileiras escritas e narradas pela atriz, disponibilizados gratuitamente em plataformas virtuais. O projeto tem composições e produção musical de João Milet Meirelles, ilustrações e identidade visual da Duna - Lia Cunha e Isabella Coretti e direção de Marcio Meirelles. As histórias que compõem o audiobook foram selecionadas entre as 365 da coleção de fascículos da Editora Abril “Nana Nenê, uma história para cada dia”. O canal de acesso no YouTube é o www.youtube.com/teatrovilavelha.

(Foto:Diney Araújo/Divulgação)

João Guisande faturou prêmio Braskem com Retratos Imorais

Teatro virtual

Solos em Todos os Solos, projeto digital de apresentação, valorização e conexão de monólogos de artistas das artes cênicas, chega a sua segunda edição com uma mostra de sete espetáculos, quatro oficinas e lives entre os dias 19 de março e 10 de abril. Na programação estão os espetáculos “Aos 50, quem me aguenta?”, com Edvana Carvalho, “Qualquer coisa a gente inventa”, com Meran Vargens; “Sobretudo amor”, de Mônica Santana, “A mulher que matou os peixes”, que tem atuação de Maira Lins, “Retratos imorais”, com João Guisande e “O Barão nas árvores”, com Marcos Lopes e “Joelma”, com Fábio Vidal.As encenações serão exibidas nos fins de semana, no canal do YouTube www.youtube.com/territoriosirus.