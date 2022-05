Balé Teatro Castro Alves celebrará Gilberto Gil em espetáculo que tem estreia em julho

(Foto: Paula Bebert / TCA)

Ensaio realizado ontem (9) no TCA

O imortal Gilberto Gil, que fará 80 anos no próximo dia 26 de junho, será homenageado com o novo espetáculo do Balé Teatro Castro Alves (BTCA). A montagem de Viramundo, título de uma de suas canções, terá a direção e criação coreográfica de Duda Maia, que assina espetáculos musicais de ícones da MPB como Elza Soares, Clementina de Jesus e Jackson do Pandeiro. A celebração em dança e música coloca em cena o BTCA e a Orquestra Afrosinfônica, sob a batuta do maestro Ubiratan Marques, com cenografia de Renata Mota e figurino de Pedro Batalha e Hisan Silva, da marca Dendezeiro.

(Foto: Paula Bebert/ TCA)

Ensaio da companhia realizado na tarde de ontem (9)

Pluralidade

De acordo com Ana Paula Bouzas, diretora artística da companhia de dança, o roteiro dramatúrgico de Viramundo visita a pluralidade e a grandeza da obra do cantor e compositor baiano. “Gil é um artista tão representativo para a história da cultura do Brasil que já ofereceu sua benção ao projeto”, conta. Os ensaios já foram iniciados e a estreia está prevista para o dia 1º de julho no Teatro Castro Alves.

(Divulgação)

Elenco do reality Soltos em Salvador, do Amazon Prime Video

Bahia no streaming

A nova temporada do reality show da Amazon Prime Video, Soltos em Salvador, terá nove episódios inéditos que se passam na capital baiana. Embora alguns já tenham sido gravados na cidade, o canal de streaming planeja registrar novas cenas durante as festas 360, que acontece no próximo sábado; e na maior edição da balada Sollares, prevista para 27 de maio, com a participação dos Djs Vintage Culture, Illusionize, Gabe, Maz, Carola e Techin. Ambas as festas serão usadas como locações principais que se encaixam no roteiro da produção, cujos detalhes desta etapa estão sendo mantidos em sigilo.

Churrascada

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, está preparando para realizar entre os dias 21 e 29 de maio, o Festival Carnivoria, evento que promete reunir o melhor do churrasco, rock e folk internacional. Com entrada gratuita, a ação promete reunir assadores famosos que comandarão as grelhas com cortes premium e acompanhamentos variados preparados em mais de 10 estações, com destaque para costela de chão, Texas brisket e bife ancho, além de cervejas artesanais, drinks e sobremesas especiais. Os pets serão bem recebidos.

(Divulgação)

Marzia Chastinet e Fernando Oberlaender, da Caramurê

Novidade no MAM

Fernando Oberlaender e Márzia Chastinet vão inaugurar mais uma unidade da livraria/editora Caramurê na cidade. O espaço, que será aberto no próximo dia 14, das 16h às 20h, funcionará no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Neste dia, a editora fará o lançamento do livro Minha Terra Tem Ladeira, do poeta e performer Alex Simões. No novo espaço, além dos livros, terá ainda um mix de produtos exclusivos e personalizados tais como: camisas, azulejos, canecas e outros. Durante o evento, os atores Lúcio Tranchesi, Mônica Santana, Rita Santana e o próprio autor, participam de um sarau de poesia.

(Foto: Francio de Holanda/Divulgação)

Josélia Aguiar será curadora da Festa Literária da Praia do Forte

Reforço luxuoso

E por falar em Literatura, a jornalista e escritora Josélia Aguiar, biógrafa de Jorge Amado (livro que lhe rendeu o Prêmio Jabuti de 2019) e curadora da Festa de Literatura Internacional de Paraty (FLIP) por dois anos seguidos, assinará a curadoria da terceira edição da Festa Literária Internacional da Praia do Forte que acontece entre 4 e 7 de agosto, no Castelo Garcia D´ávila. Em paralelo, a baiana está trabalhando no seu próximo livro sobre a pintora Djanira da Motta e Silva, que sairá pela editora Todavia.

(Divulgação)

Fause Haten na performance Eu sou um monstro

Multiartista

Mais conhecido pelo trabalho como estilista de sucesso, o paulista Fause Haten é um artista que circula bem pelas mais diversas linguagens. Apaixonado pela Bahia, onde tem CEP local no Rio Vermelho, ele vai mostrar outro dos seus talentos nos próximos dias 13,14, 20 e 21 de maio, às 18h, no palco do Teatro Cambará, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. Fause apresentará a performance Eu Sou um Monstro, onde faz uma reflexão sobre seu lugar de artista a partir de um conto de sua autoria.

(Divulgação)

Guru Peixoto, Ivan Leão, Leopoldo Leão e Aldinho Benevides

Expansão internacional

O Five Sport Bar, maior sport bar do Brasil, está completando 10 anos e planeja comemorar em alto estilo. Com unidades em diferentes estados, os sócios já miram a décima unidade da marca, que será inaugurada no segundo semestre deste ano, no Rio de Janeiro, como parte da meta de 10 bares em 10 anos. Para além deste feito, os empresários Aldo Benevides, Leopoldo Leão, Guru Peixoto e Ivan Leão anunciam um projeto de expansão ainda mais arrojado. “Vamos montar casas em todos os estados do país e tornar o Five uma das grandes marcas de nível nacional”, conta Benevides que planeja ainda a expansão internacional da rede. “Já começamos a preparar o terreno em Miami (EUA) e em Madri (Espanha), garante”.

(Divulgação)

Fernanda Galante é nutricionista ortomolecular

Saúde

A Clínica Fernanda Galante, especializada em tratamentos estéticos e de emagrecimento, abre suas portas no próximo dia 18, às 18h, no CEO Salvador Shopping . De acordo com a nutricionista ortomolecular que dá nome ao espaço, a ideia é reunir no mesmo lugar procedimentos estéticos e atendimento nutricional integrativo.

(Divulgação)

Carolina Costa e Cleber Fiori, da Bilbao

Flaship store

Reduto do mercado de luxo, a Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, vai ganhar, a partir do dia 25 de maio, uma superloja reunindo as marcas Bilbao (moda masculina) e Carolina Costa (semijoias). Instalada numa área de 600 m², a loja conceito também vai contar com um café. A festa de inauguração para convidados terá produção de Ginno Larry e pocket show do cantor Jau. Dentre as grifes masculinas do mix da flaship store estão Diesel, Ricardo Almeida, Victorinox, Replay, Reserva e Foxton.