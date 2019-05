Baleada em assalto, médica atropela três pessoas em fuga antes de morrer

(Foto: Reprodução)

A médica Danielle Vivian Midea Lasmar de Almeida, 51 anos, foi morta em uma tentativa de assalto nesta sexta-feira (10) no Rio de Janeiro. Ela tentou fugir do ladrão e arrancou com o carro, mas três tiros foram disparados. Atingida, a médica acabou atropelando três pessoas. A informação é do Extra.

A vítima dirigiu por cerca de 400 metros, da Rua Ibituruna até a Rua General Canabarro, no Maracanã. Ferida, ela então perdeu o controle do carro, subiu em uma calçada, derrubando um hidrante e atingindo três pessoas. O atropelamento foi em frente ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet). As vítimas são um aluno da instituição, de 16 anos, o segurança do Cefet, identificado como Ribamar Ferreira, 58, e um funcionário da Petrobras que passava no local.

A polícia do Rio investiga se o roubo de um carro em horário e local próximo têm ligação com a morte da médica. O engenheiro Gelson dos Santos teve o carro roubado em sinal de trânsito próximo. O carro dele, um Honda Fit, foi achado abandonado na rua em que a médica bateu, a uma distância de 150 metros do veículo dela. "Era um garoto. Provavelmente queria fugir. Foi no sinal onde eu estava parado, na Morais e Silva. Tentou assaltar o carro que estava na minha frente e não conseguiu. Veio para cima do meu. Eu saí com o meu filho, ele pegou o carro e foi embora ", contou o engenheiro. Ele contou à polícia que ouviu um tiro.

Baleada nas costas, a médica não resistiu ao ferimento e morreu. Cunhada da vítima, Cristiane de Almeida criticou a violência. "Não tem ninguém para nos dar apoio aqui. Ela tem mãe, marido... e aí? Como é que fica? Ela morreu igual bandido. Parece que deram três tiros no carro", relatou. "Ela estava no melhor momento da vida. Estava fazendo mestrado em administração hospitalar. Era uma pessoa ótima. Ajudava a todos. Nós não merecíamos isto ".

Vivian era médica do trabalho, formada pela Universidade Federal Fluminense. Ela era casada.