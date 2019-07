Baleia morre após encalhar em recife de coral; veja vídeo

Uma baleia jubarte morreu após encalhar em um banco de areia próximo ao município de Nova Viçosa, extremo sul da Bahia, na manhã deste sábado (28). O animal de onze toneladas foi encontrado vivo por turistas que visitavam um recife de coral, na tarde de sexta-feira (26), chegou a ser atendido por uma equipe do Projeto Baleia Jubarte, mas não resistiu aos ferimentos.

“É o segundo animal jovem que morre nesse mesmo recife. Encalhou vivo, mas já estava debilitado, com alguns problemas: magro, enfraquecido, com inúmeras mordeduras de tubarão-charuto e abrasões no dorso, que indicam que rolou sobre o recife e pedras. Aí veio a maré-cheia na madrugada e não resistiu”, explicou o médico veterinário do Projeto Baleia Jubarte Hernani Ramos, 46 anos.

Baleia-jubarte de sexo não identificado foi encontrada com machucados e mordidas de tubarão-charuto (Foto: Projeto Baleia Jubarte/Divulgação)

Segundo Hernani, a equipe do Projeto Baleia Jubarte foi avisada pelos turistas na tarde de sexta-feira e chegou ao local no máximo uma hora depois do chamado, mas não conseguiu finalizar o atendimento ao animal por conta da aproximação da noite na área que fica longe da costa e é de difícil acesso. Às 4h, porém, a equipe de resgate chegou ao local novamente, mas a baleia já estava morta.

O veterinário destaca que em 90% dos casos, o animal encalha já morto. Apenas em 10% dos casos eles são encontrados vivos, mas com doença, por isso a orientação é nunca se aproximar. “As pessoas se comovem, tentam salvar os animais, tentam devolver eles para a água e isso é muito perigoso”, alerta Hernani. O indicado, reforça, é ligar para o número de emergência do Projeto Baleia Jubarte, responsável por esse tipo de ocorrência na Bahia (73 9 8802-1874).

(Foto: Projeto Baleia Jubarte/Divulgação)

“A orientação é que as pessoas não se aproximem e aguardem o Projeto Baleia Jubarte, para que examine o animal. A natureza já resolveu a separação daquele animal da população, por conta de uma doença, e o homem não pode interferir devolvendo uma enfermidade para a natureza. Muitas vezes, aquele animal está precisando de tranquilidade para terminar seu ciclo de vida”, destaca.

A baleia foi examinada e o material colhido vai permitir que se descubra o que de fato aconteceu com o animal. Hernani explica, porém, que é um processo demorado e o diagnóstico “não termina tão cedo”. A carcaça da baleia, que está longe da costa de Nova Viçosa, vai começar a entrar em estado de decomposição e provavelmente vai aparecer na praia, antecipa o especialista. O procedimento, segundo ele, é que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade onde aparecer resolva a remoção da carcaça.