Bancada de Rui Costa tenta acordo com oposição para acelerar reforma da Previdência

Líderes governistas na Assembleia Legislativa negociam com a oposição um acordo para votar amanhã a reforma da Previdência em dois turnos no plenário e evitar que a matéria se arraste para semana que vem, quando é esperada maior mobilização de servidores insatisfeitos com a proposta. No entanto, a bancada oposicionista está rachada entre os que são contra e a favor do acerto para acelerar a votação da PEC, que eleva a idade mínima para aposentadorias no funcionalismo público estadual, institui alíquotas de contribuição previdenciária mais altas e muda as regras para pagamento de pensões.



Boca de espera

Até ontem à noite, o bloco governista esperava a oposição avalizar o acordo de dispensa de formalidade que permite votar hoje a reforma na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e, já no dia seguinte, concluir os dois turnos em plenário. Caso contrário, será preciso esperar o prazo regimental de cinco sessões entre um turno e outro para finalizar a votação - o que só ocorreria na próxima terça-feira.

Fora dos trilhos

Em conversas reservadas com a Satélite, técnicos graduados do Tribunal de Contas do Estado (TCE) acham que o Banco do Nordeste pode entrar em uma grande furada se liberar o financiamento para o governo Rui Costa (PT) tocar o projeto do VLT do Subúrbio - aporte que já teria sido pré-aprovado pelo comando da instituição financeira federal. De acordo com as fontes, uma auditoria do TCE detectou irregularidades no contrato de concessão do sistema - especialmente, porque ele foi baseado no modelo VLT, mas depois modificado para monotrilho. O que, em tese, demandaria a realização de um novo edital. Caso o banco autorize o repasse e o TCE julgue o contrato irregular, o BNB terá dificuldades para receber eventuais valores devidos a ele pelo governo estadual.

Livre para ficar

Mais de dois meses após determinar o afastamento do ex-ministro Mario Negromonte do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o Supremo não notificou a Corte baiana sobre a ordem e nem publicou acórdão sobre a decisão. A única correspondência oficial foi enviada, erroneamente, para o TCE, deixando o caminho livre para que Negromonte continue atuando no tribunal.

Gelo baiano

Fundada há cerca de oito anos em Fortaleza, a San Paolo Gelato vai expandir as atividades no mercado baiano de sorvetes gourmet. Com 35 lojas em sete estados, a rede está perto de inaugurar uma unidade no Aeroporto de Salvador, a oitava na Bahia, e negocia a criação de outra na capital, onde já atua na Pituba e nos shoppings da Bahia, Salvador, Bela Vista e Paralela. As duas restantes estão em Vilas do Atlântico (Lauro de Freitas) e na Praia do Forte.

Santa escola

Autorizada pelo MEC no último dia 17, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia abrirá em breve a Faculdade de Saúde da entidade. Primeiro, será oferecida pós-graduação em áreas como Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. O passo seguinte será o lançamento de cursos de graduação.