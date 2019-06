Banco Daycoval intensifica operação no Nordeste e inaugura agência em Salvador

O Banco Daycoval - especializado em crédito para empresas e pessoas físicas, câmbio e investimentos - inaugura nesta quarta-feira (dia 5 ), nova agência comercial voltada ao crédito para empresas de Salvador. A unidade fica localizada na Av. Antonio Carlos Magalhães, 3.244, Edifício Thomé de Souza, e foi aberta com um evento especial para clientes e convidados, no qual os principais executivos da instituição – da região e de São Paulo – conversaram com os presentes sobre o histórico de 50 anos do Daycoval, o mercado de crédito e as possibilidades que mais se adéquam às necessidades dos executivos do Nordeste.

A nova agência conta com mais de 10 profissionais especializados e oferece produtos de crédito a empresas de grande, médio e pequeno portes que buscam, sobretudo, oportunidades de capital para investimento nas áreas de prestação de serviços, saúde e apoio à exportação, entre outros, além de contar com serviços como capital de giro, conta garantida, desconto de duplicatas e antecipação de recebíveis.

“Trata-se de uma operação importante para nos fortalecermos ainda mais na região. A estratégia é de estar presente em todas as capitais nordestinas, atendendo também as empresas e empresários do interior. É isso que fazemos desde 2004, quando o Daycoval aportou em Salvador. Nossa proposta de atender os clientes de maneira cada vez mais próxima, entendendo os seus anseios e necessidades”, destaca o superintendente Djalma Martins de Albuquerque.

Com sede em São Paulo, na Avenida Paulista, o Banco Daycoval conta com mais de 120 pontos de atendimento por todo o Brasil entre agências comerciais de crédito empresarial, lojas de crédito pessoal, postos de câmbio turismo, além de cerca de 160 correspondentes de câmbio autorizados. Para mais informações acesse www.daycoval.com.br