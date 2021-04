Banco fica completamente destruído após explosão em Salvador; veja fotos

Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de um ataque durante a madrugada desta terça-feira (13), no bairro de Porto Seco Pirajá. A agência ficou completamente destruída e cédulas de dinheiro manchadas ficaram espalhadas pelo local.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 47ª CIPM foi acionada pelo Cicom, por volta das 3h, com informação de explosão e disparos de arma de fogo na região. Não há registro de feridos nem da quantia subtraída.

Com apoio da 50ª CIPM e Rondesp Central, o efetivo da unidade realizou rondas e buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Os PMs isolaram a área da agência, até a chegada da perícia.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil informo que equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) já estiveram na agência, mas não é possível informar detalhes sobre o caso. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou

perícia no local.