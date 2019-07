Banda Agentes do Metrô anima público nas estações de Salvador; assista

Um grupo de seguranças que atuam como Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) do metrô de Salvador e de Lauro de Freitas decidiu arranjar uma segunda atribuição. Além de cuidar da segurança dos passageiros, eles também animam a galera.

Com microfones, bateria, contrabaixo e teclado, eles dão vida à Agentes do Metrô, banda composta por Neto, Fernandes, Marcos, Josiel, Jaguaracy, Wilton, Costa, Brito, Ronald e Ailton, todos funcionários do sistema de transporte.

Fardados, eles se apresentam em um palco desde fevereiro deste ano, quando atuaram animando os baianos e turistas que chegavam para curtir o Carnaval na cidade. E eles são fera: cantam axé das antigas, novos hits, pagode baiano, forró e sertanejo.

Criado para promover a aproximação com os clientes, o grupo recebeu a missão de entreter o público nas estações. “Uma das ações de trazer o cliente para mais perto foi oferecer uma experiência inovadora no metrô. A partir disto, surgiu a banda dos agentes que estão na linha de frente e têm contato direto com o público. A ideia foi aprovada por todos e temos recebido um retorno bem bacana sobre a iniciativa”, explica o Gestor de Atendimento e Operação da CCR Metrô Bahia, Leonardo Balbino.

A banda Agentes do Metrô se apresenta em datas comemorativas e em várias estações da cidade. No calendário de eventos da concessionária, tem o “Vem pra Cá”, que leva baianidade, cultura, bem-estar e lazer para as estações de metrô.

De fevereiro até junho, foram nove apresentações, sendo a última delas em celebração aos 5 anos de operação do metrô.

“Na nossa primeira apresentação, muita gente parou para olhar e curtir o nosso som. Ficamos muito surpresos com a aceitação e tantos flashes, os olhos chegaram a brilhar! Estamos vivendo um momento muito bacana, com artistas renomados comentando nas redes sociais e até convites para shows fora do sistema. O que ainda não é possível. O fato é que isso tudo nos uniu ainda mais e deixamos de ser simplesmente uma equipe de trabalho para nos tornarmos uma grande família”, destaca um dos cantores da banda, Vitor Neto.

Ficha Técnica da Banda Agentes do Metrô:

Neto – Agente de Atendimento e Segurança e Vocal

Fernandes - Agente de Atendimento e Segurança e Vocal

Josiel – Agente de Atendimento e Segurança Líder e Guitarra/Violão

Wilton – Agente de Atendimento e Segurança e Guitarra

Jaguaracy – Agente de Atendimento e Segurança e Contrabaixo

Ronald – Agente de Atendimento e Segurança Líder e Teclado

Ailton – Agente de Atendimento e Segurança Líder e Bateria

Marcos – Supervisor de Interação com o Cliente e Percussão

Brito – Agente de Atendimento e Segurança Líder e Percussão

Costa – Agente de Atendimento e Segurança e Percussão