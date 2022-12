Banda Filhos da Bahia vai ganhar documentário

Gravação do documentário da banda (Foto: Divculgação)

A Banda Filhos da Bahia vai ganhar um documentário mostrando a força de alguns dos principais herdeiros da cena axé. A saber: João Lucas (filho de Saulo) Zaia (filho de Reinaldinho, ex-Terra Samba), Miguel Freitas (filho de Carlinhos Brown) e Raysson Lima( ilho de Tonho Matéria). A produção contará com a participação de convidados especiais como Ivete Sangalo, Marcio Victor (Psirico), Igor Kanário, Ninha, Jorge Zarath, Scandurras, Tonho Matéria, Saulo, Reinaldinho, Jau, Marcelo Sangalo e Tenison Del Rey. Brown vai gravar outro dia. A primeira parte da gravação aconteceu num mansão em Villas do Atlântico, com direito a registro de uma equipe da TV Bahia, que preparou uma reportagem especial para o Fantástico com a repórter Camila Marinho.

Gabriel Grossi no Festival (Foto: Divulgação)

Cultura e Gastronomia em Praia do Forte

Praia do Forte vai ser palco, amanhã e sábado, do Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte, com shows gratuitos e acessíveis de música instrumental brasileira e internacional. Na primeira noite, quem se apresenta é a banda de Roots, Rock e Reggae de Mata de São João e Utopia Celeste Instrumental, às 20h, recebendo como convidados o violonista Luciano Afro e a Orquestra Infantil do Barro Branco. Logo depois, às 21h30, é a vez do músico, produtor e pesquisador de cordas dedilhadas, Júlio Caldas, acompanhado de Eric Dutra (bateria) e Frank Negrão (contrabaixo). Já no sábado, das 18h30 às 20h, tem a atração itinerante La Roquestra, no Bicicletrio. Às 20h, o Trio Imbassaê. E às 21h30 o paulista Gabriel Grossi, reconhecido internacionalmente como um dos maiores instrumentistas de harmonia no planeta.







Ana Oliveira (Foto: Divulgação)

Livro-objeto do Expresso 2222

Expresso 2222, álbum histórico de Gilberto Gil lançado em 1972, quando ele voltou do exílio londrino, ganha um livro-objeto concebido por Ana Oliveira. Com lançamento nacional nesta quinta (8), em São Paulo, o trabalho traz depoimentos de acadêmicos, jornalistas e artistas plásticos que analisaram e interpretaram visualmente as nove faixas do disco que nasceu das influências do pop-rock e da música brasileira tradicional, tornando-se um marco na história da MPB. Entre eles: Hermano Vianna, Renata Felinto, Fernanda Torres, Regina Silveira, Micheliny Verunschk, assume vivid astro focus (avaf), Patricia Palumbo, Nino Cais, Moreno Veloso, André Vallias, Cláudio Leal, Vânia Mignone, Arnaldo Antunes, Muti Randolph, Lorena Calábria, Marcela Cantuária, Mila Burns e Marepe.



Homenagem a Gal Costa

A noite de premiação do 20º Festival de Música da Educadora FM acontece neste domingo (11), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A artista homenageada deste ano é Gal Costa e, no palco, estarão juntos os jurados do Festival: Mariene de Castro, Illy, Ricardo Castro e Gabi Guedes. O evento terá início às 19h e será transmitido ao vivo pela TVE, Rádio Educadora FM e redes sociais.





TUM-TUM-TUM*

1. A cantora Jussara Silveira vai voltar a se apresentar no Teatro Castro Alves no dia 20 de janeiro, com o show A Voz do Coração. Estará acompanhada pelos músicos Sacha Amback (piano) e Marcelo Costa (percussão). Produzido pela Iris produções, o show tem ingressos entre R$60 e R$ 160, que já podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e através da plataforma Sympla.

2 . O cantor e compositor Jau, conhecido por grandes sucessos gravados por vários artistas da axé music, e o Cortejo Afro, dos cantores Aloísio Menezes e Portela Açúcar, são as atrações da Feira Baiana de Agricultura Familiar. O evento acontece no dia 14 de dezembro, a partir das 18h, no Parque Costa Azul . A entrada é grátis.

3. A 31ª edição do Carnatal , um dos mais antigos micaretas do Brasil, acontece de sexta a domingo, na capital do Rio Grande do Norte. O evento reúne artistas como Bell Marques, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Léo Santana, Ricardo Chaves e Anitta, além de Gusttavo Lima, Xand Avião e Durval Lelys, que são atrações do camarote, com palco no gramado da Arena das Dunas.