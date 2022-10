BandBahia apresenta regras do debate do 2º turno aos representantes dos candidatos

A Band Bahia promoveu uma reunião nesta quinta-feira (13), com representantes dos candidatos ao governo do Estado para apresentar as regras do debate agendado para segunda-feira (17), às 22h. Na ocasião, os representantes de Jerônimo Rodrigues (PT) informaram que ele não participará do evento por falta de agenda. Com a ausência, o debate poderá convertido em uma entrevista de 30 minutos com o candidato ACM Neto (União Brasil), que confirmou presença.

A diretora de jornalismo Zuleica Andrade disse que respeita a decisão dos candidatos. "Nosso desejo é realizar o debate, que é importante para a democracia, permitindo que os eleitores conheçam melhor as propostas dos candidatos. Mas respeitamos a decisão dos candidatos e qualquer alteração nessa decisão deverá ser informada à emissora 3 horas antes", explicou.

A entrevista será realizada pela jornalista Carolina Rosa com a participação de outros jornalistas da emissora e terá a duração de 30 minutos.

Boa Tarde Bahia

Durante a reunião também foram definidas as datas das entrevistas dos candidatos no programa Boa tarde Bahia.

Jerônimo Rodrigues será entrevistado por Maria Lorena Alves, coordenadora da rádio, e Victor Pinto na terça, 18, e ACM Neto na quarta, 19, às 14h.

Os vices Ana Coelho (Republicanos) e Geraldo Júnior (MDB) serão ouvidos na quinta, 20, e sexta, 21, respectivamente. O bate-papo terá duração de 20 minutos.