Bandido invade delicatessen da Pituba após perseguição policial

Uma perseguição entre policiais militares e dois suspeitos de roubo terminou em tiroteio no final da tarde desta sexta-feira (14), no bairro da Pituba, em Salvador. Os dois homens estavam a bordo de um Hyundai HB20 - placa PYN 1199 -, que tinha restrição de roubo e, ao serem abordados, segundo a polícia, se recusaram a parar. Um deles acabou baleado.

A perseguição foi iniciada na Rua das Ubaranas, no Nordeste de Amaralina, e terminou pouco depois do cruzamento da Rua Maranhão com a Avenida Octavio Mangabeira, já na Pituba, onde o HB20 acabou se chocando com um Fiat Uno que passava pela frente da Perini.

"Depois que bateu no carro, eles desceram correndo. Um conseguiu fugir e o outro, baleado, entrou por uma porta do estabelecimento (Perini) e saiu pela outra (lateral direita). Nós alcançamos ele e socorremos", disse um policial ao CORREIO, sem se identificar.

O suspeito baleado, identificado como Carlos da Silva Almeida, 32 anos, foi socorrido pelos PMs para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde deu entrada com duas perfurações: uma na perna direita e outra na barriga.

A perseguição aconteceu por volta de 17h20 e envolveu uma viatura da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste).

No HGE, os PMs envolvidos na ação contaram à reportagem que iniciaram o "acompanhamento do veículo" após avistarem Carlos com um simulacro (protótipo de revólver), na Rua das Ubaranas. Após checarem a placa do carro, seguiram o HB20.

"Ele estava com a arma à vista, vimos que o carro era roubado, ligamos a sirene e aí eles se alertaram. Na altura da Perini, bateram no outro carro. Ele (Carlos) chegou a derrubar um idoso na porta do estabelecimento", contou outro PM, também sem se identificar.

Ainda de acordo com ele, a verdadeira placa do HB20 é PLK 1G90. Os veículos foram retirados do local por volta de 21h20.

Na Perini, os funcionários não quiseram comentar o assunto. Por volta de 19h30, o estabelecimento funcionava normalmente. Através da sua assesosria de comunicação, a Perini informou que "trata-se de uma questão de segurança pública" e que "a prisão não ocorreu dentro da loja".

'Ouvi alguns tiros'

Acompanhado da mãe, o estudante Rodrigo Rocha, 19, dirigia o Uno atingido pelos bandidos e disse que achou, a princípio, se tratar de uma "colisão normal".

"A gente estava passando por aqui quando senti o choque. Parei e achei que fosse normal. Então, eu ouvi alguns tiros, aí não soube o que fazer", lembra.

Segundo o jovem, que afirmou não ter visto se os suspeitos estavam armados, um dos homens fugiu pela Rua Maranhão. "Foi tudo muito rápido, só tive ação de sair correndo do carro. Os policiais pediram pra gente sair e se abaixar. Contudo, apesar do prejuízo, tivemos sorte", acrescenta.

De acordo com a Polícia Civil, Carlos, que não está custodiado, já respondeu um processo por receptação. No HGE, ele foi submetido a uma cirurgia e permanece internado.