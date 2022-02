Bandidos atiram para ameaçar jornalistas em Salvador; vídeo mostra correria

Criminosos armados ameaçaram equipes de reportagem das TVs Aratu e Band em Águas Claras, Salvador, na manhã desta terça-feira (1º). Os jornalistas estavam no local para reportar sobre um homicídio que aconteceu na Rua Santa Tereza.

Os homens armados atiraram para cima ao lado das equipes para intimidar os jornalistas. O cinegrafista da Band levou coronhadas e teve a câmera danificada. Um dos moradores chegou a pedir que um bandido, identificado como Jhon, não atirasse nas equipes.

O jornalista Fábio Gomes, da Aratu, reportou ao vivo o que aconteceu. "Ainda nervoso. A gente estava fazendo a matéria e de repente vieram disparos de arma de fogo em nossa direção, corremos e acabamos deixando nosso equipamento, que ficou dentro da casa", contou a ele o colega Toni Junior, da Band. "A gente tá literalmente cercado aqui por eles, achamos melhor manter ao vivo", acrescentou Fábio. "A gente não sabe, a qualquer momento podem sair ainda armados e vir na nossa direção".

O repórter ainda disse que as pistolas dos bandidos chegaram a falhar na hora dos disparos. "Poderia ter acontecido coisa pior". No momento do fato, a equipe da Band estava dentro da casa onde ocorreu o crime e a da Aratu estava na rua. "Xingaram muito, 'não quero vocês aqui'. Pelo menos cada um disparou cinco tiros para cima, obviamente no intuito de tirar a gente da rua. A intenção não era matar, porque se tivesse essa intenção tinham feito com muita facilidade", explicou Fábio.

Equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) foram até o local. Em nota, a PM diz que faz incursões na região em busca dos suspeitos.