Bandidos fazem arrastão e roubam clientes em lanchonete no Canela

O bairro do Canela voltou a ser palco para ação de bandidos nesta terça-feira (3). Desta vez, um grupo de criminosos invadiu uma lanchonete e levou pertences dos clientes que estavam no local.

Segundo a polícia, o arrastão aconteceu na rua Padre Feijó, por volta das 13h. Como o estabelecimento fica próximo ao Hospital das Clínicas e de outras unidades de saúde, médicos, enfermeiros e demais funcionários da instituição almoçavam no local no momento do ocorrido, bem como estudantes da Universidade Federal da Bahia, que possui alguns campi na região.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas quando os policiais chegaram, os bandidos já tinham fugido. Em nota, a PM informou que "o policiamento no Canela é realizado pelo 18º Batalhão, diuturnamente por guarnições motorizadas e policiamento a pé que fazem rondas ostensivas preventivas".

Acrescentou que, "além do policiamento ordinário, guarnições de motociclistas e da Companhia de Emprego Tático Ostensivo (CETO), que se sobrepõem ao policiamento do setor, de acordo com a mancha criminal" e que "o Batalhão tem intensificado o policiamento, com vistas a coibir ações delituosas de quaisquer naturezas, contando com o reforço e o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS, que realiza constantes ações preventivas e repressivas na localidade".